Регионы: Сумы, Чернигов, Николаев и аэропорт Кропивницкого обстреляли, Волноваху захватили

Ночь в Киевской области, Чернигове, Сумах и Харькове была напряженной, также оккупанты бомбили аэропорт в Кропивницком, Волноваха – под контролем российских войск, Мариуполь – в осаде.

Источник: информация глав областей по состоянию на 08:00 субботы 12 марта

Детали: Киевская область. Напряженная ситуация в Бучанском и Броварском районах. В Ирпене, близ Гостомеля – бои. Немешаево, Бородянка – передвижение техники. Броварской район – обстрелы населенных пунктов. В Вышгородском районе – обстрелы. Славутич остается без света. В Фастовском районе попадание в нефтебазу с. Крячки

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Черниговская область Вечер и ночь обстрелы Чернигова "Смерчами", авианалеты. Обстрелы хаотические – в центре города и в спальные районы.

Продолжаются работы по восстановлению водоснабжения (отсутствует по всему городу), электроэнергии (часть города без электричества уже 2 сутки).

Оборонительные бои на подступах к Чернигову, на юге, в киевском направлении.

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Сумская область. Около 5 утра был авианалет на Сумы, несколько попаданий. Информация о повреждениях и жертвах уточняется.

Ночью также стало известно о согласовании зеленых коридоров из Сум, Лебедина, Краснополья, Тростянца, Великой Писаревки, Конотопа. Все – в Полтаву.

Кировоградская область. С 5 утра воздушная тревога. Было несколько взрывов. По предварительной информации, бомбили аэропорт в Кропивницком и Канатовое.

Харьков. За ночь несколько воздушных тревог. По области продолжаются бои по некоторым направлениям, накануне ВСУ уничтожили колонну российской техники в Чугуевском районе.

Днепропетровская область. В Днепропетровской области уже несколько часов тревога. Сработало ПВО.

Запорожская область. Всю ночь были сирены, но взрывов не было.

В пятницу в Запорожье встретили эвакуированных 880 жителей Энергодара, Днепрорудного и Васильевки. Гуманитарная колонна для Мариуполя в очередной раз не смогла добраться до точки назначения.

Луганская область. Обстрелы Северодонецка и Рубежного с 11 марта. Очень много пожаров в результате обстрелов.

Около 100 000 абонентов по области без электричества. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно. ГСЧС обеспечивает поставку технической воды в Попасную и Лисичанск.

Донецкая область. В Краматорске ночь прошла спокойно. По всей линии столкновения: огонь разного уровня интенсивности.

Волноваха – под контролем русских войск.

Мариуполь в осаде. Гуманитарная колонна не вышла из Запорожья

Николаевская область. Николаев всю ночь обстреливали "Градами" и "Смерчами". Утром также раздавались взрывы. Обстрел носил хаотический характер. Пострадали спальные районы, частный сектор, где вообще отсутствуют военные и важные инфраструктурные объекты. Выясняется степень повреждений.

Продолжаются работы по подаче света и тепла.

Херсон. В Херсоне ночь прошла относительно спокойно, но в районе аэропорта слышны взрывы.

Одесса, Волынь, Ровенская, Винницкая область, Закарпатье, Львовщина, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкая область, Черновцы, Полтавщина – в целом спокойно, хотя были воздушные тревоги.

Житомирская область. Ночью три воздушных тревоги. Предварительно информации о разрушениях и потерях нет.