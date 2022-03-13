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Рашизм уже в разы превосходит фашизм – Данилов

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 марта 2022, 22:16
Алексей Данилов, фото ОП

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что слово "рашизм" по жестокости в отношении мирного населения уже превзошло "фашизм".

Источник: Данилов в эфире украинских телеканалов

Прямая речь: "Мы сейчас составляем словарь в аппарате СНБО, и слово "рашизм" на сегодняшний день даже превышает "фашизм".

Когда были фашисты, они были более терпимы по отношению непосредственно к мирному населению. То, что сегодня происходит в Мариуполе, в Харькове, в других городах – это современный рашизм, в разы превышающий фашизм, который мы видели в середине прошлого столетия".

Детали: По словам Данилова, объяснение главы МИД РФ Сергея Лаврова об обстреле роддома в Мариуполе выходит за рамки человечности.

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Темы: ДаниловРосcиявойнафашизм
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