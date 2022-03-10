Обстрел больницы в Мариуполе: 3 погибших, 17 пострадавших

Три человека, среди которых один ребенок, погибли и еще 17 пострадали в результате бомбардировки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе.

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram

Дословно горсовет: "На сегодняшний день известно, что после террористической бомбардировки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе пострадало 17 человек (дети, женщины, врачи), трое погибли, среди них один ребенок – девочка".

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