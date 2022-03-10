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Обстрел больницы в Мариуполе: 3 погибших, 17 пострадавших

Ирина БалачукЧетверг, 10 марта 2022, 08:29
Обстрел больницы в Мариуполе: 3 погибших, 17 пострадавших
Беременная девушка эвакуируется из уничтоженной больницы. Фото из Telegram Мариупольского горсовета

Три человека, среди которых один ребенок, погибли и еще 17 пострадали в результате бомбардировки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе.

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram

Дословно горсовет: "На сегодняшний день известно, что после террористической бомбардировки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе пострадало 17 человек (дети, женщины, врачи), трое погибли, среди них один ребенок – девочка".

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Предыстория:

  • Российские войска целенаправленно и безжалостно уничтожают мирное население Мариуполя.
  • Оккупанты около 16:30 9 марта сбросили с самолетов несколько мощных бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе. Все корпуса медучреждения были капитально разрушены. По меньшей мере, 17 человек получили ранения, в том числе беременные женщины.
  • Мэр Мариуполя Вадим Бойченко назвал это геноцидом со стороны российских оккупантов и надеется, что военные преступники, причастные к авианалету на роддом, будут привлечены к самой строгой мере наказания в международных судах.
  • Ряд деятелей российской государственной пропаганды пытаются, применяя взаимоисключающие фейки, оправдать бомбардировку.

Темы: МариупольвойнаРосcия
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