Обстрел больницы в Мариуполе: 3 погибших, 17 пострадавших
Четверг, 10 марта 2022, 08:29
Три человека, среди которых один ребенок, погибли и еще 17 пострадали в результате бомбардировки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе.
Источник: Мариупольский городской совет в Telegram
Дословно горсовет: "На сегодняшний день известно, что после террористической бомбардировки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе пострадало 17 человек (дети, женщины, врачи), трое погибли, среди них один ребенок – девочка".
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Предыстория:
- Российские войска целенаправленно и безжалостно уничтожают мирное население Мариуполя.
- Оккупанты около 16:30 9 марта сбросили с самолетов несколько мощных бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе. Все корпуса медучреждения были капитально разрушены. По меньшей мере, 17 человек получили ранения, в том числе беременные женщины.
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко назвал это геноцидом со стороны российских оккупантов и надеется, что военные преступники, причастные к авианалету на роддом, будут привлечены к самой строгой мере наказания в международных судах.
- Ряд деятелей российской государственной пропаганды пытаются, применяя взаимоисключающие фейки, оправдать бомбардировку.