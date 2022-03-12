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Оккупанты хотят провести в Херсоне "референдум" за "ХНР" – местный депутат

Мазуренко Алена Суббота, 12 марта 2022, 15:41
Предыстория: После того как украинцы в оккупированных городах начали протестовать, российские боевики захватили следственный изолятор во временно оккупированном Херсоне, в их планах – ввести на захваченных территориях путинский полицейский режим. Вместе

Оккупанты в Херсонской области звонят по телефону депутатам местного Областного совета и предлагают сотрудничать. Они задумали провести так называемый "референдум" о создании "Херсонской народной республики".

Источник: депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook 

Прямая речь: "На Херсонщине готовят референдум по созданию ХНР.

Оккупанты звонят по телефону депутатам Херсонского Областного совета с вопросом готовы ли мы сотрудничать с ними. Категорически отказался.

Обращаюсь ко всем депутатам Херсонского областного совета.

Уважаемые коллеги, я уверен, что вы понимаете последствия вашего решения.

Создание ХНР превратит наш край в безнадежную дыру без жизни и будущего.

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Не дайте им ни одного голоса. Не дайте им никакой возможности легитимизировать ХНР".

Детали: Хлань рассказал, что ему звонили оккупанты и предлагали сотрудничество.

По словам депутата, позже все государство будет смотреть на таких депутатов и никаких оправданий сотрудничества с оккупантами быть не может: "Войдите в историю Украины не предателями, которые никому не нужны, а действительно гражданами, чьи имена будут помнить следующие поколения".

Что было ранее: После того, как в Херсон временно зашли оккупанты в город и область регулярно проходят акции против оккупантов.

В Херсоне перед зданием облгосадминистрации стоит военная техника РФ, железнодорожный вокзал и морской порт находятся под контролем россиян.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что что российские войска не пропускают в город фуры с гуманитарной помощью.

Однако, россиянам не удалось снять видео, где херсонцы "счастливо" встречают оккупантов и разбирают гумпомощь от врага. Украинцы вышли в город с украинскими флагами и отказались принимать товары от россиян.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил гордых украинцев, которые оказались в оккупации, однако не изменили интересам государства, а показали врагу, что такое гордость и самоуважение.

Предыстория:

  • После того как украинцы в оккупированных городах начали протестовать, российские боевики захватили следственный изолятор во временно оккупированном Херсоне, в их планах – ввести на захваченных территориях путинский полицейский режим.
  • Вместе с армией РФ в Украину пришли российские силовики, представители милиции. Украинские защитники предполагают, что силовиков отправили в Украину для противостояния гражданскому населению и подавления протестов.

Темы: ХерсонвойнаоккупацияРосcия
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