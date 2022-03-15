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В Чугуеве во время российских обстрелов погиб 16-летний парень

Ирина БалачукВторник, 15 марта 2022, 15:14
Последствия российских обстрелов в Харьковской области. Фото полиции

Минувшей ночью российские оккупанты обстреляли жилые дома, рынки, больницу и детский сад в Харькове и области, во время обстрела Чугуева погиб 16-летний парень.

Источник: полиция Харьковской области в Telegram

Дословно полиция: "Во время обстрелов в Чугуеве погиб 16-летний парень. Общее количество пострадавших устанавливается".

Детали: Минувшей ночью российские оккупанты попали в три многоэтажки, два частных дома, дворы, рынки, парки, больницу и детский сад. 

 

В полиции сообщили, что сотрудники следственно-оперативных групп выезжают на места всех бомбардировок и собирают доказательства для дальнейшего документирования преступлений России.

 

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Темы: Харьковская областьвойнажертвы
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