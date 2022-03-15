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Данилов пристыдил французские компании, сотрудничающие с Россией

Мазуренко Алена Вторник, 15 марта 2022, 23:27

Секретарь СНБО Алексей Данилов пристыдил французские компании, которые продолжают сотрудничать со страной-оккупантом Россией.

Источник: Данилов в интервью НВ

Прямая речь: "Мне очень досадно, когда компании остаются работать на территории РФ, когда они за деньги продают свободу, демократию, и при этом говорят, что они свободные демократические страны. Это выходит за определенные рамки.

Кстати, здесь лидером является Франция. Французские компании почти все остаются на территории страны-агрессора и работают на кровавые деньги. Эти деньги все в крови наших детей, наших близких и родных. Им нужно об этом думать.

Они не понимают, что Путин за эти деньги покупает снаряды, которые убивают детей? Они должны это осознавать. И только совместно со всем миром мы можем затормозить эту болезнь, которая есть на территории РФ. Но даже если нам французы и немцы не будут помогать, я больше, чем уверен, победа будет за нами".

Детали: Также Данилов рассказал, что очевидно, что Украина в будущем будет в новом оборонном союзе, желательно с ядерным государством.

Другие военные институции типа ООН он назвал неэффективными.

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Прямая речь: "Что касается военных институтов, и это не только ООН, их чертовски много создали после Второй мировой войны, которые вообще ни за что не отвечают и ничем не занимаются. Они только обеспокоены.

Эти дяди и тети в ООН? Или в ОБСЕ? Или в других этих институтах. Без силы на сегодняшний день врага побороть невозможно. Такая сила у нас есть. Нам нужна помощь. Есть страны, которые откровенно нам помогают, а не выляют хвостом, ожидая каких-то указаний и согласований.

Мы очень благодарны этим странам, они будут всем известны. Кончится война, мы ко всем, кто нам помогал, будем с большим уважением относиться. Но те, кто бросил, как трусы, нас в сложную минуту, тоже будут известны всему миру. Подчеркиваю, им будет стыдно".

Темы: ДаниловвойнаФранцияРосcия
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