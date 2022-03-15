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Депутат сельсовета от ОПЗЖ арестован за подготовку захвата госвласти

Вторник, 15 марта 2022, 22:41

Депутату Солоницевского поселкового совета Харьковского района от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" сообщили о подозрении в подготовке захвата госвласти.

Источник: Харьковская областная прокуратура на Facebook.

Детали: по данным следствия, депутат звонил по телефону представителям молодежного крыла указанной политической партии и сообщал, что в ближайшее время Харьков и Харьковская область будут оккупированы представителями Вооруженных Сил Российской Федерации.
Он обещал, что россияне будут поддерживать ОПЗЖ.

Депутат давал указания по подготовке к совместному совершению насильственных действий, чтобы в дальнейшем установить на территории Харькова и области другую власть.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Темы: ОПЗЖпрокуратура
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