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Стефанчук: Среди депутатов, которые за границей, преимущественно члены "ОПЗЖ"

Ирина БалачукСреда, 16 марта 2022, 16:19
Стефанчук: Среди депутатов, которые за границей, преимущественно члены ОПЗЖ
Руслан Стефанчук. Фото c Facebook

По состоянию на 16 марта за границей находятся 26 нардепов, 10 из них – это члены украинской делегации в ПАСЕ, а среди покинувших страну не в рамках командировок – преимущественно представители "ОПЗЖ".

Источник: председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире канала Рада

Прямая речь Стефанчука: "По состоянию на сегодняшнее утро, по имеющейся у меня информации, 26 депутатов находятся за границей. Где-то десять из них – это те женщины-народные депутаты, которые были направлены мной в Парламентскую ассамблею Совета Европы с тем, чтобы они отстояли то решение, которое ПАСЕ вчера принял по исключению России из ПАСЕ".

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Детали: В то же время он добавил, что есть и те, кто выехал из Украины, но причины их отъезда ему неизвестны.

Прямая речь Стефанчука: "Есть представители преимущественно одной фракции – это "Оппозиционная платформа – За жизнь" – они в подавляющем большинстве находятся за границей и о причинах их отъезда (я не знаю – ред.), я их не командировал, но они там".

Детали: По словам главы парламента, все остальные народные депутаты, "которые проукраинские", работают в ВР.

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На вопрос о привлечении к ответственности депутатов, покинувших страну во время войны, Стефанчук заявил, что "к политической ответственность их должен привлечь украинский народ на предстоящих выборах".

Он также убежден, что "те, кто совершал преступления против украинского народа, кто был коллаборантом, совершал государственную измену, кроме политической ответственности, обязательно понесут и уголовную".

Для справки: Фракция ОПЗЖ в Раде насчитывает 39 народных депутатов. У одного из них – подозреваемого в государственной измене Илью Киву – 15 марта Верховная Рада забрала мандат.

Что было раньше: 15 марта первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что около 20 украинских народных депутатов находятся за границей. По его словам, "это депутаты, которые и до этого имели непатриотические проявления, голосования и так далее".

Темы: Верховная РадавойнаСтефанчукОПЗЖ
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