Стефанчук: Среди депутатов, которые за границей, преимущественно члены "ОПЗЖ"
По состоянию на 16 марта за границей находятся 26 нардепов, 10 из них – это члены украинской делегации в ПАСЕ, а среди покинувших страну не в рамках командировок – преимущественно представители "ОПЗЖ".
Источник: председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире канала Рада
Прямая речь Стефанчука: "По состоянию на сегодняшнее утро, по имеющейся у меня информации, 26 депутатов находятся за границей. Где-то десять из них – это те женщины-народные депутаты, которые были направлены мной в Парламентскую ассамблею Совета Европы с тем, чтобы они отстояли то решение, которое ПАСЕ вчера принял по исключению России из ПАСЕ".
Детали: В то же время он добавил, что есть и те, кто выехал из Украины, но причины их отъезда ему неизвестны.
Прямая речь Стефанчука: "Есть представители преимущественно одной фракции – это "Оппозиционная платформа – За жизнь" – они в подавляющем большинстве находятся за границей и о причинах их отъезда (я не знаю – ред.), я их не командировал, но они там".
Детали: По словам главы парламента, все остальные народные депутаты, "которые проукраинские", работают в ВР.
На вопрос о привлечении к ответственности депутатов, покинувших страну во время войны, Стефанчук заявил, что "к политической ответственность их должен привлечь украинский народ на предстоящих выборах".
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Он также убежден, что "те, кто совершал преступления против украинского народа, кто был коллаборантом, совершал государственную измену, кроме политической ответственности, обязательно понесут и уголовную".
Для справки: Фракция ОПЗЖ в Раде насчитывает 39 народных депутатов. У одного из них – подозреваемого в государственной измене Илью Киву – 15 марта Верховная Рада забрала мандат.
Что было раньше: 15 марта первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что около 20 украинских народных депутатов находятся за границей. По его словам, "это депутаты, которые и до этого имели непатриотические проявления, голосования и так далее".