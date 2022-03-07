Во Львове обрели убежище 200 тысяч человек, но мы на грани возможностей – Садовой

Львовский мэр Андрей Садовой заявил, что возможности городских учреждений обеспечить жильем вынужденных переселенцев заканчиваются.

Источник: пресс-служба Львовского городского совета

Прямая речь Садового: "Сегодня Львов стал убежищем для 200 тысяч людей, переехавших во Львов, убегая от бомбардировок и ракетных обстрелов. Люди, поселившиеся у нас, получают горячую еду, необходимые вещи, и мы полностью обустраиваем их быт, и предоставляем все, чем они должны быть обеспечены.

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А это очень большая нагрузка на город Львов, и на сегодняшний день мы находимся на грани наших возможностей.

Нам нужны большие палатки, чтобы можно было оказать поддержку людям, нужно, чтобы эти палатки были оборудованы соответствующими средствами санитарии, и там можно было готовить еду. Совместно со специалистами образования культуры мы будем нарабатывать отдельные программы, чтобы эти дети, которые у нас находятся, имели максимально обустроенный быт".

Детали: Садовый обратился в международные организации и призвал оказать помощь городу.

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По его словам, городские власти сумели привлечь уже около 440 учреждений культуры и образования и 85 религиозных общин для предоставления убежища вынужденным переселенцам.

Мэр Львова считает, что известные люди должны приезжать в город и помогать в психологической реабилитации людей и публичной поддержкой, ведь вынужденные переселенцы "пережили одни из самых сложных дней в своей жизни".

Справка: Население города по оценкам Госстата до начала полномасштабной войны России против Украины составило 717 655 жителей (на 1 января 2021 года).

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