Во Львове обрели убежище 200 тысяч человек, но мы на грани возможностей – Садовой
Львовский мэр Андрей Садовой заявил, что возможности городских учреждений обеспечить жильем вынужденных переселенцев заканчиваются.
Источник: пресс-служба Львовского городского совета
Прямая речь Садового: "Сегодня Львов стал убежищем для 200 тысяч людей, переехавших во Львов, убегая от бомбардировок и ракетных обстрелов. Люди, поселившиеся у нас, получают горячую еду, необходимые вещи, и мы полностью обустраиваем их быт, и предоставляем все, чем они должны быть обеспечены.
А это очень большая нагрузка на город Львов, и на сегодняшний день мы находимся на грани наших возможностей.
Нам нужны большие палатки, чтобы можно было оказать поддержку людям, нужно, чтобы эти палатки были оборудованы соответствующими средствами санитарии, и там можно было готовить еду. Совместно со специалистами образования культуры мы будем нарабатывать отдельные программы, чтобы эти дети, которые у нас находятся, имели максимально обустроенный быт".
Детали: Садовый обратился в международные организации и призвал оказать помощь городу.
По его словам, городские власти сумели привлечь уже около 440 учреждений культуры и образования и 85 религиозных общин для предоставления убежища вынужденным переселенцам.
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"
Мэр Львова считает, что известные люди должны приезжать в город и помогать в психологической реабилитации людей и публичной поддержкой, ведь вынужденные переселенцы "пережили одни из самых сложных дней в своей жизни".
Справка: Население города по оценкам Госстата до начала полномасштабной войны России против Украины составило 717 655 жителей (на 1 января 2021 года).
Предыстория:
- Перед началом войны 24 февраля во Львов из Киева переехало большинство дипломатических представительств совместно с основным персоналом.
- Кроме того, через Львовский вокзал большинство людей отправляются поездами к границе со странами ЕС, прежде всего с Польшей, чтобы убежать от боевых действий и бомбардировок в украинских городах.
- Ранее мэр Садовый предупреждал, что будет сообщать Службе безопасности об арендодателях, искусственно завышающих цену на жилье во время военного положения.
- В первые дни полномасштабной войны на въездах во Львов образовались длинные пробки из автомобилей с людьми, которые убегали от бомбежек и активных боевых действий российских оккупантов. Люди бросали авто и ночевали под открытым небом.
- В последние несколько дней Львов готовится к возможным ракетным и авиационным ударам российских захватчиков. Местные власти охраняют культурные и архитектурные памятники из ансамбля Всемирного наследия ЮНЕСКО. В частности, в бункер спрятали статую Иисуса Христа из одного из соборов, которая пережила тяжелые времена Второй мировой войны.