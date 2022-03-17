В Чернигове из-под завалов общежития достали 5 погибших

Тела трех малолетних детей и двух родителей достали спасатели из-под завалов общежития в Чернигове, которое накануне обстреляли российские оккупанты.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно ГСЧС: "При проведении работ по разбору конструкций, спасатели достали семью погибших из 5 человек, среди них 3 детей (мальчик и девочка двойняшки по 3 года) и старшая сестренка 12 лет и их родители".

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Фото ГСЧС

Детали: В ГСЧС отметили, что все они погибли в результате авиаудара по общежитию.

Фото ГСЧС

Предыстория:

В результате обстрела Чернигова российскими оккупационными войсками 16 марта погибли 53 человека.