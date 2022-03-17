Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Чернигове из-под завалов общежития достали 5 погибших

Ирина БалачукЧетверг, 17 марта 2022, 14:05
Фото ГСЧС

Тела трех малолетних детей и двух родителей достали спасатели из-под завалов общежития в Чернигове, которое накануне обстреляли российские оккупанты.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно ГСЧС: "При проведении работ по разбору конструкций, спасатели достали семью погибших из 5 человек, среди них 3 детей (мальчик и девочка двойняшки по 3 года) и старшая сестренка 12 лет и их родители". 

 
Фото ГСЧС

Детали: В ГСЧС отметили, что все они погибли в результате авиаудара по общежитию. 

 
Фото ГСЧС 

Предыстория:

  • В результате обстрела Чернигова российскими оккупационными войсками 16 марта погибли 53 человека.

Темы: Черниговвойнажертвы
powered by lun.ua
Главное сегодня

исправлено от 18:03, ФОТОЧлен партии "Слуги народа" уехал в Россию накануне вторжения в Украину

Под Мариуполем оккупанты захватили эвакуационную колонну – Верещук

Мариуполь: ВСУ сбили российский самолет, бомбивший город

Кривой Рог: под городом вражеская ДРГ подорвалась на мине

Россияне отпустили из плена журналистку hromadske

Премьер Италии поддержал членство Украины в Евросоюзе

Все новости...
Чернигов
Новые обстрелы Чернигова: есть жертвы и раненые, среди погибших - гражданин США
В Чернигове за сутки под обстрелами россиян погибли 53 человека
Под завалами общежития в Чернигове обнаружили тела 5 человек, из которых 3 детей
Последние новости
21:18
У Путина сказали, в каком случае могут использовать ядерное оружие
21:08
США и их партнеры в четверг объявят о новых санкциях против РФ
20:59
В Киеве возобновят плановые операции – КГГА
20:55
Украинца уволили из ресторана в немецком Баден-Бадене за видео о нападении России на Украину
20:52
исправлено от 18:03, ФОТОЧлен партии "Слуги народа" уехал в Россию накануне вторжения в Украину
20:47
Войну не выиграть без наступательного вооружения, нужен ленд-лиз – Ермак
20:46
Российские военные отпустили главу Ахтырского райсовета
20:45
видеоВ Киеве задержаны вражеские агенты на авто с включенным видеорегистратором
20:43
По єПідтримці уже провели выплат более чем на 7 миллиардов
20:41
Выжившие в Мариуполе: "Они планомерно уничтожают украинский народ"
Все новости...