В Чернигове из-под завалов общежития достали 5 погибших
Четверг, 17 марта 2022, 14:05
Тела трех малолетних детей и двух родителей достали спасатели из-под завалов общежития в Чернигове, которое накануне обстреляли российские оккупанты.
Источник: ГСЧС в Telegram
Дословно ГСЧС: "При проведении работ по разбору конструкций, спасатели достали семью погибших из 5 человек, среди них 3 детей (мальчик и девочка двойняшки по 3 года) и старшая сестренка 12 лет и их родители".
Детали: В ГСЧС отметили, что все они погибли в результате авиаудара по общежитию.
Предыстория:
- В результате обстрела Чернигова российскими оккупационными войсками 16 марта погибли 53 человека.