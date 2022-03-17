У Чернігові з-під завалів гуртожитка дістали 5 загиблих
Четвер, 17 березня 2022, 13:05
Тіла трьох малолітніх дітей і двох батьків дістали рятувальники з-під завалів гуртожитку у Чернігові, який напередодні обстріляли російські окупанти.
Джерело: ДСНС в Telegram
Дослівно ДСНС: "Під час проведення робіт по розбору конструкцій, рятувальники дістали родину загиблих з 5 осіб, серед них 3 дітей (хлопчик та дівчинка двійнятка по 3 рочки) і старша сестричка 12 років та їх батьки".
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Деталі: У ДСНС зазначили, що усі вони загинули внаслідок авіаудару по гуртожитку.
Передісторія:
- Внаслідок обстрілу Чернігова російськими окупаційними військами 16 березня загинули 53 людини.
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