Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Чернігові з-під завалів гуртожитка дістали 5 загиблих

Ірина БалачукЧетвер, 17 березня 2022, 13:05
У Чернігові з-під завалів гуртожитка дістали 5 загиблих
Фото ДСНС

Тіла трьох малолітніх дітей і двох батьків дістали рятувальники з-під завалів гуртожитку у Чернігові, який напередодні обстріляли російські окупанти.

Джерело: ДСНС в Telegram

Дослівно ДСНС: "Під час проведення робіт по розбору конструкцій, рятувальники дістали родину загиблих з 5 осіб, серед них 3 дітей (хлопчик та дівчинка двійнятка по 3 рочки) і старша сестричка 12 років та їх батьки". 

Реклама:
 
Фото ДСНС 

Деталі: У ДСНС зазначили, що усі вони загинули внаслідок авіаудару по гуртожитку. 

 
Фото ДСНС

Передісторія:

  • Внаслідок обстрілу Чернігова російськими окупаційними військами 16 березня загинули 53 людини.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Чернігіввійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Чернігів
СБУ показала ракету, якою росіяни вдарили по драмтеатру в Чернігові
Удар по Чернігову: кількість постраждалих зросла до 156, рятувальну операцію завершили
Боррель про атаку РФ на Чернігів: Боягузливий удар по цивільних
Останні новини
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Розвідка Британії очікує фальсифікацій та залякувань на окупованих територіях під час "виборів" Путіна
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
Усі новини...
Реклама: