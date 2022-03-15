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Оккупанты взяли в заложники больницу в Мариуполе – глава области

Ирина БалачукВторник, 15 марта 2022, 16:14
Оккупанты взяли в заложники больницу в Мариуполе – глава области
Областная больница интенсивного лечения г. Мариуполя до российских бомбардировок. Фото с Telegram Павла Кириленко

Российские военные взяли в заложники врачей и пациентов Областной больницы интенсивного лечения в Мариуполе.

Источник: начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Русские оккупанты взяли в заложники врачей и пациентов. Такое известие успел передать один из работников больницы.

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Далее – цитата: "Из больницы невозможно выйти. Сильно стреляют, сидим в подвале. Машины до больницы не могут подъехать уже двое суток. Вокруг горят многоэтажки… В нашу больницу россияне нагнали 400 человек из соседних домов. Выйти нам нельзя"".

Детали: Глава облВА отметил, что на днях российские оккупанты практически разрушили эту больницу – в основном корпусе от бомбардировок упали плиты перекрытия. Но персонал и пациенты продолжали работать и лечиться в приспособленном подвальном помещении.

Кириленко обратился к международным правозащитным организациям с требованием отреагировать на эти "злостные нарушения норм и обычаев войны, на эти вопиющие преступления против человечности".

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Глава облВА подчеркнул, что Россия и каждый ее гражданин, причастный к преступлениям в Украине, должны быть наказаны.

Предыстория: 

  • С начала марта оккупанты держат город Мариуполь в оцеплении и срывают все попытки эвакуировать мирных жителей через "гуманитарные коридоры".
  • Мариуполь находится под постоянными обстрелами авиации и артиллерии русских оккупационных войск. 
  • 15 марта министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в Мариуполь Донецкой области все еще не поступила гуманитарная помощь. Так же в городе не открыты коридоры для нормальной эвакуации населения.
  • Утром 15 марта глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что заработал гуманитарный коридор для эвакуации жителей Мариуполя на частных автомобилях.
  • 14 марта россияне пропустили только 160 частных авто из Мариуполя, которые доехали в Бердянск.

Темы: Мариупольвойнамедицина
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