Оккупанты взяли в заложники больницу в Мариуполе – глава области

Областная больница интенсивного лечения г. Мариуполя до российских бомбардировок. Фото с Telegram Павла Кириленко

Российские военные взяли в заложники врачей и пациентов Областной больницы интенсивного лечения в Мариуполе.

Источник: начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Русские оккупанты взяли в заложники врачей и пациентов. Такое известие успел передать один из работников больницы.

Далее – цитата: "Из больницы невозможно выйти. Сильно стреляют, сидим в подвале. Машины до больницы не могут подъехать уже двое суток. Вокруг горят многоэтажки… В нашу больницу россияне нагнали 400 человек из соседних домов. Выйти нам нельзя"".

Детали: Глава облВА отметил, что на днях российские оккупанты практически разрушили эту больницу – в основном корпусе от бомбардировок упали плиты перекрытия. Но персонал и пациенты продолжали работать и лечиться в приспособленном подвальном помещении.

Кириленко обратился к международным правозащитным организациям с требованием отреагировать на эти "злостные нарушения норм и обычаев войны, на эти вопиющие преступления против человечности".

Глава облВА подчеркнул, что Россия и каждый ее гражданин, причастный к преступлениям в Украине, должны быть наказаны.

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