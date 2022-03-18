Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Георгиевские ленты, бесплатные хот-доги: в Москве проходит митинг-концерт в поддержку войны

Валентина РоманенкоПятница, 18 марта 2022, 14:33
Георгиевские ленты, бесплатные хот-доги: в Москве проходит митинг-концерт в поддержку войны
скриншот

В столице России власти устроили "праздничный концерт" в честь восьмой годовщины незаконной оккупации Крыма и в поддержку войны в Украине.

Источник: российские СМИ в Telegram

Детали: Пропагандистское издание РИА "Новости" сообщает, что по данным управления МВД РФ по Москве, в "Лужниках", где идет митинг-концерт, находятся более 203 тысяч человек: свыше 95 тысяч на стадионе и более 100 тысяч рядом с ним.

Реклама:

Мероприятие началось с исполнения гимна России — вместе с музыкантами на сцене выступили российские олимпийцы.

"Новая газета" зафиксировала у Лужников длинные очереди и давку у палаток с бесплатными хотдогами.

ВИДЕО ДНЯ

"Донецк знает, Россия надёжный и верный друг, мы с вами" — заявила со сцены певица, которая исполнила песню с такими строчками "Россия с нами и с нами бог", сообщает "Новая".

На митинг-концерте выступает президент страны-агрессора Владимир Путин.

Что предшествовало: Читатели ТГ-канала "Можем объяснить" сообщили, что по всей России бюджетников в приказном порядке выгоняют на митинги 18 марта в поддержку президента страны Владимира Путина и войны в Украине.

Данные двух опросов группы независимых российских социологов, полученные "Радио Свобода", свидетельствуют, что 71% россиян поддерживают войну с Украиной.

Темы: войнаРосcияПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
война
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
С начала суток на фронте было 30 столкновений – сводка Генштаба
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
Последние новости
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
Все новости...
Реклама: