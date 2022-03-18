Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Георгиевские ленты, бесплатные хот-доги: в Москве проходит митинг-концерт в поддержку войны

Валентина РоманенкоПятница, 18 марта 2022, 15:33
скриншот

В столице России власти устроили "праздничный концерт" в честь восьмой годовщины незаконной оккупации Крыма и в поддержку войны в Украине.

Источник: российские СМИ в Telegram

Детали: Пропагандистское издание РИА "Новости" сообщает, что по данным управления МВД РФ по Москве, в "Лужниках", где идет митинг-концерт, находятся более 203 тысяч человек: свыше 95 тысяч на стадионе и более 100 тысяч рядом с ним.

Мероприятие началось с исполнения гимна России — вместе с музыкантами на сцене выступили российские олимпийцы.

"Новая газета" зафиксировала у Лужников длинные очереди и давку у палаток с бесплатными хотдогами.

"Донецк знает, Россия надёжный и верный друг, мы с вами" — заявила со сцены певица, которая исполнила песню с такими строчками "Россия с нами и с нами бог", сообщает "Новая".

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

На митинг-концерте выступает президент страны-агрессора Владимир Путин.

Что предшествовало: Читатели ТГ-канала "Можем объяснить" сообщили, что по всей России бюджетников в приказном порядке выгоняют на митинги 18 марта в поддержку президента страны Владимира Путина и войны в Украине.

Данные двух опросов группы независимых российских социологов, полученные "Радио Свобода", свидетельствуют, что 71% россиян поддерживают войну с Украиной.

Темы: войнаРосcияПутин
powered by lun.ua
Главное сегодня

Верещук рассказала о возможном обмене моряков с острова Змеиный

Данилов об "исчезновении" Шойгу: Структуры РФ выясняют отношения из-за провала в Украине

В Киеве из-за обстрела оккупантов погибла российская журналистка

ФОТОМинистр обороны Литвы лично приехал в Киев, несмотря на обстрелы

Россияне потеряли в войне с Украиной до 40 тысяч солдат – НАТО

В Мелитополе россияне похитили отца журналистки и требуют ее приезда

Все новости...
война
Украинские военные обнаружили обломки горшков XVIII века и передали в музей
Украинские военные укрепляют третье кольцо обороны Киева
Зеленский: В Киевской области освободили от врага более 30 населенных пунктов
Последние новости
23:57
Hewlett Packard Enterprise остановила бизнес в РФ и Белоруссии
23:25
На "Укрзалізницю" совершили хакерскую атаку
23:18
Возле Чернобыльской АЭС горит лес, там ухудшаются показатели
23:10
РФ и Беларусь отстранили от ЧМ по плаванию даже под нейтральным флагом
23:04
Франция провела испытания модернизированной ядерной ракеты
22:58
аудиоФилатов предоставил запись своего разговора с Чмутом по поводу обвинений во взяточничестве
22:45
Renault снова останавливает производство в России
22:43
В Чернигове снаряд оккупантов повредил аммиакопровод
22:41
Германия о требовании РФ платить за газ в рублях: "противоречит контракту"
22:20
США официально назвали действия российских военных в Украине военными преступлениями
Все новости...