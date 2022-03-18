Георгиевские ленты, бесплатные хот-доги: в Москве проходит митинг-концерт в поддержку войны

В столице России власти устроили "праздничный концерт" в честь восьмой годовщины незаконной оккупации Крыма и в поддержку войны в Украине.

Источник: российские СМИ в Telegram

Детали: Пропагандистское издание РИА "Новости" сообщает, что по данным управления МВД РФ по Москве, в "Лужниках", где идет митинг-концерт, находятся более 203 тысяч человек: свыше 95 тысяч на стадионе и более 100 тысяч рядом с ним.

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Мероприятие началось с исполнения гимна России — вместе с музыкантами на сцене выступили российские олимпийцы.

"Новая газета" зафиксировала у Лужников длинные очереди и давку у палаток с бесплатными хотдогами.

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"Донецк знает, Россия надёжный и верный друг, мы с вами" — заявила со сцены певица, которая исполнила песню с такими строчками "Россия с нами и с нами бог", сообщает "Новая".

На митинг-концерте выступает президент страны-агрессора Владимир Путин.

Что предшествовало: Читатели ТГ-канала "Можем объяснить" сообщили, что по всей России бюджетников в приказном порядке выгоняют на митинги 18 марта в поддержку президента страны Владимира Путина и войны в Украине.

Данные двух опросов группы независимых российских социологов, полученные "Радио Свобода", свидетельствуют, что 71% россиян поддерживают войну с Украиной.