Понтонный мост через Припять в Беларуси исчез
Пятница, 18 февраля 2022, 08:23
Понтонный мост через реку Припять, который был замечен в Беларуси в 6 километрах от украинской границы, исчез.
Источник: американское медиа CNN со ссылкой на спутниковые снимки и три неназванных источника в американской разведке
Детали: Журналисты утверждают, ознакомившись со снимками спутников, что по состоянию на 17 февраля понтонного моста через Припять уже не было.
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Источники издания среди разведывательных и военных агентств США сообщили, что они следили за сооружением и деконструкцией этого моста из-за угрозы вторжения России с территории Беларуси.
Пока непонятно, зачем возводили этот мост - в рамках учений "Союзная решимость-2022" или как подготовку вторжения в Украину вблизи Киева.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Во вторник 16 февраля на основе открытых данных (спутниковых снимков) журналисты и военные заметили сооружение понтонного моста через Припять в 6,44 километрах от украинско-белорусской границы. Причина его возведения не была понятна, ведь эта территория не занесена в список мест, в которых планировали проводить тренировки военных в ходе белорусско-российских учений "Союзная решимость-2022".
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил вечером 17 февраля, что Россия не готовит полномасштабную операцию, но прибегает к провокациям, чтобы заставить Украину "отстреливаться".
- Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американская разведка заметила, как россияне постепенно приближаются к украинским границам и сосредотачивают в своих полевых штабах запасы крови.
- Президент США Джо Байден заявил 17 февраля, что Россия готова начать военное вторжение в Украину в ближайшие несколько дней. После его заявления госсекретарь США Энтони Блинкен прояснил, что в соответствии с данными разведки стран-членов НАТО Россия может прибегнуть к теракту на своей территории или инсценировке нападения со стороны Украины, чтобы создать повод для полномасштабной агрессии.