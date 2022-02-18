Понтонный мост через Припять в Беларуси исчез

Понтонный мост через реку Припять, который был замечен в Беларуси в 6 километрах от украинской границы, исчез.

Источник: американское медиа CNN со ссылкой на спутниковые снимки и три неназванных источника в американской разведке

Детали: Журналисты утверждают, ознакомившись со снимками спутников, что по состоянию на 17 февраля понтонного моста через Припять уже не было.

Источники издания среди разведывательных и военных агентств США сообщили, что они следили за сооружением и деконструкцией этого моста из-за угрозы вторжения России с территории Беларуси.

Пока непонятно, зачем возводили этот мост - в рамках учений "Союзная решимость-2022" или как подготовку вторжения в Украину вблизи Киева.

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