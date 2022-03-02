Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин чрезвычайно разгневан санкциями – американская разведка

"Украинская правда"Среда, 2 марта 2022, 02:37
Кремль Москва. Фото: getty images

Журналисты американского телеканала CNN из своих источников в разведке США утверждают, что последние несколько дней российский президент Путин находится в чрезвычайно разгневанном состоянии из-за жестких санкций Запада против российской экономики.

Источник: CNN со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных чиновников в американской администрации

Детали: Якобы высокопоставленные должностные лица администрации США официально обратились в разведывательные ведомства с просьбой выяснить, какое настроение у Путина, и проверить, стабильное ли у него психическое состояние, в целом.

По словам собеседников журналистов, у части американских политиков вызвало беспокойство чрезвычайно резкая и авантюрная попытка захвата всей Украины 24 февраля. Мол, это очень сильно отличается на фоне предыдущих решений и поведения Путина.

CNN якобы получило копию документа, который раздали руководству более десяти разведок западных стран. ФБР якобы сумело получить от неназванного источника информацию, что поведение Путина стало "непредсказуемым и чрезвычайно беспокоящим". Однако этот источник не мог узнать об этом самостоятельно, а получил эту информацию от еще одного неназванного лица, якобы "чрезвычайно хорошо поинформированного".

В этой записке от ФБР также отмечено, что Путин был чрезвычайно взбешен санкционными мерами, введенными правительствами стран Запада после начала российского вторжения в Украину, поскольку он почувствовал, что санкции ухудшили ситуацию гораздо быстрее, чем он надеялся, и в масштабе, не являющемся приемлемым для него.

В копии отчета, которую получили журналисты, изъяты предложения в которых сказано, из-за каких конкретно санкций Путин был наиболее раздражен.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Кроме того, разведка якобы сообщила, что объективное положение дел по российскому вторжению в Украину тщательно скрывается и замалчивается, даже среди "элиты" российского общества. Якобы многие богатые россияне не имели никакого известия о том, что Европа планирует закрыть небо для полетов российских самолетов, и они собирались дальше себе совершать поездки за границу.

В то же время ФБР отмечает, что источник информации мог передать все эти тезисы, чтобы повлиять и манипулировать политическим руководством США в принятии решений по России. Пока они не смогли подтвердить эти факты через другие источники или найти другие пути анализа настроения и психического состояния главы России.

Журналисты говорят, что американские политики, в частности представители Конгресса и администрации президента, обеспокоены психическим состоянием российского президента и попросили американскую разведку попытаться выяснить, как его психическое состояние влияет на принятие решений по Украине.

Предыстория:

  • 1 марта владельцы российского "Альфа-банка" Михаил Фридман и Петр Авен открестились от дружбы с Путиным и сказали, что будут обжаловать санкции Евросоюза против них и их бизнес-структур.
  • Mastercard заблокировала держателям банковских карт, выданных подсанкционными российскими банками, совершать транзакции в любой иностранной валюте.
  • Вечером 1 марта стало известно, что Apple приостановила продажи техники в России и заблокировала бесконтактный способ оплаты Apple Pay для россиян.
  • 28 февраля Евросоюз ввел персональные санкции против пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, друзей Путина – олигархов Алишера Усманова и Игоря Сечина и ряда других российских бизнесменов и чиновников.
  • 32 страны мира запретили полеты авиасуден, зарегистрированных в России, либо принадлежащих правительству России и гражданам РФ.

Темы: Путинвойнасанкцииразведка
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК

Кабмин определился, что делать с телами оккупантов

Путин готов продолжать диалог, только если Украина выполнит все требования РФ

Фото, Видео, ОбновленоНа антивоенных акциях в РФ полиция жестоко избивает людей

Оккупанты обстреляли Краматорск: есть жертвы, много раненых

Путин - Эрдогану: Остановлю войска, только когда Украина сдастся

Все новости...
Путин
По Харькову враг выпустил 16 ракет из стратегического бомбардировщика в понедельник
Зеленский объяснил, откуда такая мощь украинской армии
Попытки скрыть военный провал: Путинский режим заблокировал Эхо Москвы и Дождь
Последние новости
18:41
Группа путинских чиновников заявила о "тяжелых последствиях" войны с Украиной
18:35
Пропаганда РФ в деле: оккупанты уже нашли в Украине "боевые" наркотики, чуму и сибирскую язву
18:34
Макрон призвал Путина прекратить военные действия и обеспечить защиту ядерных объектов Украины
18:31
Российские войска обстреляли блокпост в Киевской области: 5 погибших
18:27
Новинский: Назвать Путина преступником может только суд
18:14
ВИДЕОВ Украине более 2 тысяч иностранных студентов страдают из-за России – Верещук
18:09
РФ готовит обстрелы мирных российских городов, чтобы обвинить Украину – СНБОУ
18:01
Украина просит Совбез ООН о миротворцах для объектов критической инфраструктуры
17:56
Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК
17:52
Nvidia прекращает продажу всех продуктов в Россию
Все новости...