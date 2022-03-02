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Путин чрезвычайно разгневан санкциями – американская разведка

"Украинская правда"Среда, 2 марта 2022, 01:37
Путин чрезвычайно разгневан санкциями – американская разведка
Кремль Москва. Фото: getty images

Журналисты американского телеканала CNN из своих источников в разведке США утверждают, что последние несколько дней российский президент Путин находится в чрезвычайно разгневанном состоянии из-за жестких санкций Запада против российской экономики.

Источник: CNN со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных чиновников в американской администрации

Детали: Якобы высокопоставленные должностные лица администрации США официально обратились в разведывательные ведомства с просьбой выяснить, какое настроение у Путина, и проверить, стабильное ли у него психическое состояние, в целом.

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По словам собеседников журналистов, у части американских политиков вызвало беспокойство чрезвычайно резкая и авантюрная попытка захвата всей Украины 24 февраля. Мол, это очень сильно отличается на фоне предыдущих решений и поведения Путина.

CNN якобы получило копию документа, который раздали руководству более десяти разведок западных стран. ФБР якобы сумело получить от неназванного источника информацию, что поведение Путина стало "непредсказуемым и чрезвычайно беспокоящим". Однако этот источник не мог узнать об этом самостоятельно, а получил эту информацию от еще одного неназванного лица, якобы "чрезвычайно хорошо поинформированного".

В этой записке от ФБР также отмечено, что Путин был чрезвычайно взбешен санкционными мерами, введенными правительствами стран Запада после начала российского вторжения в Украину, поскольку он почувствовал, что санкции ухудшили ситуацию гораздо быстрее, чем он надеялся, и в масштабе, не являющемся приемлемым для него.

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В копии отчета, которую получили журналисты, изъяты предложения в которых сказано, из-за каких конкретно санкций Путин был наиболее раздражен.

Кроме того, разведка якобы сообщила, что объективное положение дел по российскому вторжению в Украину тщательно скрывается и замалчивается, даже среди "элиты" российского общества. Якобы многие богатые россияне не имели никакого известия о том, что Европа планирует закрыть небо для полетов российских самолетов, и они собирались дальше себе совершать поездки за границу.

В то же время ФБР отмечает, что источник информации мог передать все эти тезисы, чтобы повлиять и манипулировать политическим руководством США в принятии решений по России. Пока они не смогли подтвердить эти факты через другие источники или найти другие пути анализа настроения и психического состояния главы России.

Журналисты говорят, что американские политики, в частности представители Конгресса и администрации президента, обеспокоены психическим состоянием российского президента и попросили американскую разведку попытаться выяснить, как его психическое состояние влияет на принятие решений по Украине.

Предыстория:

  • 1 марта владельцы российского "Альфа-банка" Михаил Фридман и Петр Авен открестились от дружбы с Путиным и сказали, что будут обжаловать санкции Евросоюза против них и их бизнес-структур.
  • Mastercard заблокировала держателям банковских карт, выданных подсанкционными российскими банками, совершать транзакции в любой иностранной валюте.
  • Вечером 1 марта стало известно, что Apple приостановила продажи техники в России и заблокировала бесконтактный способ оплаты Apple Pay для россиян.
  • 28 февраля Евросоюз ввел персональные санкции против пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, друзей Путина – олигархов Алишера Усманова и Игоря Сечина и ряда других российских бизнесменов и чиновников.
  • 32 страны мира запретили полеты авиасуден, зарегистрированных в России, либо принадлежащих правительству России и гражданам РФ.

Темы: Путинвойнасанкцииразведка
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