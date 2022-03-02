В нескольких регионах России признали гибель военных РФ в Украине
Власти нескольких регионов России 1-2 марта сообщили о гибели военнослужащих в Украине.
Источник: "Meduza"
Детали: Власти Ха́нты-Манси́йского автоно́много о́круга, Мордовии, Челябинской, Брянской и Волгоградской областей РФ сообщили о гибели военных в Украине
Согласно официальной информации, погибли: 27-летний Игорь Василенко из ХМАО, 36-летний Константин Глушков из Челябинской области, 40-летний полковник Виктор Исайкин из Мордовии, Артем Рогачев и Андрей Калмыков из Брянской области.
По данным журналистов, также погиб житель Брянской области старший лейтенант Евгений Бушуев.
В администрации Волгоградской области сообщили о жителях региона, "погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной операции", не сообщая их имен.
По данным СМИ, это 22-летний Александр Бахарев и 27-летний Валерий Коваленко.
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Официально Минобороны РФ признает лишь сам факт гибели российских военнослужащих в Украине, но не сообщает точных данных. Власти Украины утверждают, что с начала войны погибли около 5800 российских военных.