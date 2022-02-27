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В России впервые признали свои потери в Украине

Анастасия КалатурВоскресенье, 27 февраля 2022, 01:26
ФОТО: riadagestan.ru

В России признали гибель российского военного в Украине – кадрового офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова, о его смерти сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

Источник: Меликов в "РИА Дагестан", российская "Новая газета"

Дословно: "С огромным сожалением воспринял трагическое известие о гибели нашего молодого земляка, офицера российской армии Нурмагомеда Гаджимагомедова".

Детали: Утверждается, что Гаджимагомедов "с честью" выполнил свой военный долг в ходе "спецоперации по "защите" Донбасса", и "избрал себе непростой и благородный путь защитника мира".

Нурмагомедов служил в 247-м гвардейском десантно-штурмовом Кавказском казачьем полку ВДВ.

Напомним: Минобороны РФ о потерях ни разу не сообщало, тогда как Офис президента Украины утром 26 февраля заявил, что за двое суток войны в Украине погибли более 3500 российских военных и почти 200 попали в плен. Украинские власти просят "Красный крест" вывезти тысячи тел российских оккупантов в Россию.

Темы: Росcиявойна
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