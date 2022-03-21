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Зеленский: Чтобы выполнить ультиматум России, нужно всех нас уничтожить

Катерина ТищенкоПонедельник, 21 марта 2022, 18:34
Зеленский: Чтобы выполнить ультиматум России, нужно всех нас уничтожить
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что ультимативные требования России могут быть выполнены только в том случае, если вся Украина будет уничтожена.

Источник: Зеленский в интервью европейским общественным вещателям, фрагмент которого приводит Суспільне

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Прямая речь: ""У нас есть ультиматум, вот есть пункты, выполняйте, и тогда мы закончим войну" (говорят россияне – ред.). Это неправильно и ни к чему не приведет. Вопрос не во мне. Вопрос в том, что люди и власть объединены. Мы все не сможем этого сделать. Ультиматум не сможет выполнить Украина. Мы просто не сможем физически".

"Как ты можешь сделать? Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет автоматически выполнен.

К примеру, "отдайте нам Харьков, отдайте нам Мариуполь, отдайте нам Киев". Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни президент не сможем этого сделать. И мы даже это видим в оккупированных городах – в Мелитополе, Бердянске, в этом направлении. Когда они входили, люди не отдают им. Они поднимают флаг – люди снимают. Они убили человека – да, спрятались, ночью пришли, сняли флаг.

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Что вы хотите? Всех нас уничтожить? Поэтому я и ответил: мы можем выполнить ультиматум только когда нас не будет".

Детали: Полная версия интервью Зеленского должна быть показана в понедельник вечером на сайте suspilne.media, на Youtube-канале Суспільне Новини и в национальном телемарафоне.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский 20 марта подчеркнул, что Украина не пойдет на компромиссы, связанные с ее территориальной целостностью и суверенитетом.

Предыстория:

  • 17 марта советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что согласование спорных моментов на переговорах с Россией для заключения мирного соглашения может занять от нескольких дней до полутора недель, после чего будет начата подготовка возможной встречи президентов Украины и России.
  • Президент РФ Владимир Путин так формулирует российские требования: нейтральный и безъядерный статус Украины, демилитаризация, денацификация, признание оккупированного Крыма российским и суверенитета так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Темы: ЗеленскийРосcиявойна
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