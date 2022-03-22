Резников обратился к жителям ОРДЛО: Скоро количество убитых пойдет на тысячи, сохраните жизнь

Министр обороны Алексей Резников призвал жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей не становиться соучастниками бесчеловечных преступлений российских оккупантов.

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь: "Жителям Донецка, Луганска, Макеевки, Горловки, Енакиево, Алчевска, Красного Луча, Краснодона и других городов нашего Донбасса.

Обращаюсь к жителям временно оккупированных Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Кремль развязал полномасштабную войну, прикрываясь словами, что "вас нужно защитить". Вы лучше меня знаете, чем на самом деле обернулась эта "защита". Не только для Украины вообще – но и для вас. Для ваших близких и соседей. Вы лучше меня знаете, что за три недели эскалации в ваших городах уже сотни убитых. Обычных людей. Которых забрали с заводов и шахт, вручили автомат и бросили под пули.

Детали: В последние дни украинская армия все чаще берет в плен людей, которых российские оккупанты насильственно мобилизовали и бросили в бой как пушечное мясо. Масштабы насильственной мобилизации увеличиваются.

Резников отмечает: мобилизованные из ОРДЛО не входят в статистику потерь российской армии, потому что для Москвы они лишь расходный материал. Вскоре количество убитых жителей ОРДЛО пойдет на тысячи.

Российские "защитники" ныне уничтожают Мариуполь, стерли с лица земли Волноваху и ряд других городов. Большие разрушения в Луганской области. "Их вполне устроит, если вместо цветущего украинского Донбасса останется бездушная пустыня. А вас это устроит?", - спрашивает министр.

В то же время, планы россиян идут прахом. Украинские воины уже уничтожили более 15 тысяч русских солдат. Россия проиграет эту войну и упадет в хаос.

"Мы по-прежнему считаем вас гражданами Украины. Мы считаем вас своими. Если вы не совершали преступления – вам ничего не угрожает", - обратился Резников к жителям ОРДЛО.

Он призвал жителей этих регионов любым способом уклоняться от насильственной мобилизации. Если забрали в российские войска, пытаться как можно быстрее перейти на сторону украинской армии.

Прямая речь: "Все, кто уже сложил оружие – в безопасности. Мы разберемся со всеми формальностями. Главное – избежать непоправимости и сохранить жизнь.

Если вы совершили злодеяние, но хотите спастись – бегите. Или сдайтесь. Только очень быстро.

Истинное раскаяние будет учтено. Если вы сдаетесь с техникой или поможете пленить российского офицера, можете рассчитывать на смягчение наказания. И это будет справедливый суд, а не судилище, к которому вас пытались приучить за эти 8 лет.

Совершившие преступления после отбывания наказания будут иметь возможность вернуться к нормальной жизни. Нам нужны рабочие руки для восстановления Донбасса после очищения его от оккупантов. А вы сами нужны своим семьям, своим близким. Это ваш шанс.

Обращаюсь к матерям, женам, подругам тех, кто может попасть в лапы русских захватчиков. Прячьте ваших близких. Укрывайте от беды. Они потом вас поблагодарят и вы вместе порадуетесь. Не верьте российской пропаганде, она несет только горе и смерть. Слушайте свое сердце.

Украина обеспечит мир и благополучие всех наших регионов, которые сейчас истязает война. Вместе мы сделаем это скорее.

Помните, время идет. После зверств России в Мариуполе, Харькове, Сумах, Чернигове наши воины настроены выжечь все интервенты и их пособников раскаленным железом.

Не окажитесь среди них. Не ошибитесь".