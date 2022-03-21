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Зеленский: Компромиссы с РФ могут вынести на референдум

Катерина ТищенкоПонедельник, 21 марта 2022, 19:22
Зеленский: Компромиссы с РФ могут вынести на референдум
Владимир Зеленский, фото ОП

Окончательно формат компромиссов по гарантиям безопасности и временно оккупированным территориям на переговорах между Украиной и Россией может быть вынесен на всеукраинский референдум.

Источник: президент Владимир Зеленский в интервью Суспільному

Прямая речь: "Я объяснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет сказать и ответить на те или иные форматы компромиссов.

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А вот какими они будут – это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией. Поэтому в любом случае я готов пойти на все, если это мое шествие будет с нашим народом".

Детали: Зеленский отметил, что Украину не берут в НАТО, потому что боятся России.

"И нам нужно успокоиться, сказать: "окей, есть другие гарантии безопасности". Есть страны НАТО, которые хотят быть гарантами безопасности, которые, к сожалению, не могут нам дать стопроцентное членство в альянсе, но готовы делать все, что должен был бы делать альянс, если бы мы были членами альянса. И я считаю, что это нормальный компромисс", - добавил он.

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Следовательно, по словам Зеленского, в вопросах гарантии безопасности речь идет о конституционных изменениях и изменениях украинского законодательства.

Справка: Согласно украинскому законодательству, в условиях военного положения запрещено проведение всеукраинских и местных референдумов.

Верховная Рада ввела военное положение в Украине 24 февраля в связи с нападением России. 15 марта ВР продлила действие военного положения до 25 апреля.

Что предшествовало: В этом же интервью Зеленский заявил, что ультимативные требования России могут быть выполнены только в том случае, если вся Украина будет уничтожена

20 марта он подчеркнул, что Украина не пойдет на компромиссы, связанные с ее территориальной целостностью и суверенитетом.

Предыстория:

  • 17 марта советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что согласование спорных моментов на переговорах с Россией для заключения мирного соглашения может занять от нескольких дней до полутора недель, после чего будет начата подготовка возможной встречи президентов Украины и России.
  • Президент РФ Владимир Путин так формулирует российские требования: нейтральный и безъядерный статус Украины, демилитаризация, денацификация, признание оккупированного Крыма российским и суверенитета так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Темы: ЗеленскийреферендумНАТОвойна
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