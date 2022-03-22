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Россияне выискивают новые силы и перегруппировываются – сводка Генштаба

Валентина РоманенкоВторник, 22 марта 2022, 12:27

В отсутствие продвижения войск на земле российские войска продолжают бомбить украинские города и села и стягивают резервы к границам Украины.

Источник: дневная сводка Генерального штаба ВСУ

Дословно: "Учитывая отсутствие успехов наземной фазы операции, враг продолжает активно наносить ракетно-бомбовые удары по важным объектам военной и гражданской инфраструктуры с использованием оперативно-тактической авиации, высокоточного ракетного оружия и боеприпасов неизбирательного действия.

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Противник пытается формировать и перемещать резервы в границы Украины. По имеющейся информации, в пункте постоянной дислокации 200 отдельной мотострелковой бригады северного флота (населенный пункт Печенга) формируется сводное подразделение из военнослужащих нескольких воинских частей.

В связи с неудовлетворительным уровнем комплектования личным составом боевиков 1-го армейского корпуса на временно оккупированной территории Донецкой области представители РФ продолжают активные меры по принудительной мобилизации местного населения в городах Горловке, Енакиево и близлежащих населенных пунктах.

После прохождения ускоренного курса подготовки оккупанты планируют усилить указанным личным составом подразделения, понесшие большие потери вблизи Авдеевки и Изюма".

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Детали: На Полесском направлении активные наступательные действия противника не зафиксированы. Осуществляется перегруппировка, закрепление на захваченных рубежах и логистическое обеспечение войск.

На Северском направлении отдельные подразделения Центрального военного округа продолжают перегруппировку и сосредоточение сил и средств для возобновления наступательных действий.

В направлении Чернигова враг активных наступательных действий не ведет, продолжает артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины и города Чернигова. Изменений в составе сил и характере действий группировки оккупационных войск не отмечено.

В направлении Бровары противник продолжает перегруппировку с целью возобновления наступательных действий. Идет логистическое обеспечение подразделений и инженерное оборудование занятых позиций.

На Слобожанском направлении подразделения Западного военного округа активных наступательных действий не проводили. В направлениях на Харьков и Изюм враг пытается восстановить потерявшие боеспособность подразделения за счет отдельных подразделений балтийского и северного флотов. Продолжаются массированные артиллерийские обстрелы Харькова.

На Донецком направлении противник основные усилия сосредоточил на захвате городов Рубежное, Северодонецк, Попасная, Угледар и Мариуполь.

В районе населённого пункта Кременная враг активных действий не предпринимал. Силами подразделений 2-го АК продолжает закрепляться в районе населённого пункта Пшеничное.

В районе населенного пункта Ямполь, отдельным подразделением из состава 150-й мотострелковой дивизии, противник оказывал огневое влияние по подразделениям наших войск с целью обеспечения дальнейшего продвижения в направлении населенного пункта Торское. Удачи не имел.

На направлении Донецк - Марьинка предпринял попытку наступления. Успеха не имел, понес значительные потери, отступил.

Российские оккупанты пытаются вести артиллерийские обстрелы и штурмовые действия в городе Мариуполь.

На Таврическом направлении изменений в составе и положении противника не фиксируется. В Херсонской области, в районах населенных пунктов Каланчак, Раденск, Бриловка и Тарасовка, подразделениями "росгвардии" проводились фильтрационные мероприятия по поиску мест хранения стрелкового оружия.

На Южнобужском направлении противник определенной группировкой предпринял попытку провести штурмовые действия в районе населенного пункта Александровка, успеха не имел. В районе населенного пункта Березноватое произвел разведку боем, понес потери и отошел.

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Темы: войнаГенштаб
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