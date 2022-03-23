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В России сообщают о пропаже Шойгу

Роман ПетренкоСреда, 23 марта 2022, 10:26

Министр обороны России Сергей Шойгу перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта, то есть его не видно 12 дней из 28, пока идет война в Украине, сообщают российские СМИ.

Источник: российские журналисты-расследователи из изданий "Медиазона" и "Агентство"

Детали: Журналисты отмечают, что Шойгу перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта.

Обычно Шойгу очень активен в СМИ. С его приходом в Минобороны резко увеличился штат пресс-службы, и ведомство стало уделять большое внимание своему публичному образу.

"Агентство" сообщает, что до 11 марта Шойгу появлялся в новостях почти каждый день.

В окружении Шойгу обсуждают, что он нездоров — проблемы с сердцем, говорит изданию знакомый министра.

Известно, что последний раз глава Минобороны РФ появлялся в новостях 11 марта. Есть видео, на котором Шойгу вручает государственные награды оккупантам, участвовавшим в "специальной военной операции".

ВИДЕО ДНЯ

18 марта Шойгу упоминается в сообщении на сайте Кремля, в котором говорится, что президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза "ход спецоперации в Украине". Согласно сообщению, на заседании присутствовал в том числе Шойгу. Видео и фотографий с совещания не публиковалось.

По словам журналистов, в тот же день, 18 марта, на "Первом канале" вышел сюжет о том, как Шойгу вручает награды. В сюжете говорилось, что событие произошло "сегодня", однако картинка в сюжете совпадала с видео, опубликованным на сайте Минобороны 11 марта.

Последняя новость в профиле Шойгу на сайте Минобороны также датирована 11 марта.

По словам расследователей, пропал не только Шойгу. После 11 марта не сообщалось и о мероприятиях с участием главы генштаба России Валерия Герасимова.

Напомним: За данными разведки, в российской власти выступают за войну только Путин и Шойгу.

Темы: РосcиявойнаПутин
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