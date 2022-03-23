Верещук рассказала о возможном обмене моряков с острова Змеиный
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук надеется, что Украина в ближайшее время обменяет пленных российских моряков на украинских моряков с острова Змеиный.
Источник: Верещук в интервью Суспільному
Прямая речь Верещук об обмене украинских моряков: "Здесь есть моряки, мы кстати спасли 11 моряков (РФ) и готовы их отдать, для чего они нам нужны, пусть только отдадут наших людей...
Они (РФ) изъявили желание обменять своих моряков, которых, кстати, спасли, они тонули в Черном море. И я надеюсь, что мы в ближайшее время их обменяем. Но дело в том, что там не только моряки, а, как оказалось, 92 человека, если не ошибаюсь, которых они захватили в плен".
Детали: По словам Верещук, к ней обратилась российская омбудсменка Татьяна Москалькова о возможности паритетного обмена: моряка на моряка, водителя на водителя.
Прямая речь: "Я говорю – хорошо, но скажите мне, пожалуйста, а кого нам менять наших городских голов, которых захватили оккупанты в плен? Нам нужно тоже захватывать ваших гражданских? Что нам сделать, если вы говорите о паритетном обмене? Военнопленные, они имеют свой порядок обмена, есть карточки, которые представляет РФ, которые мы подаем".
Знать больше: "Русский корабель, иди на х.й!": защитники Змеиного ответили врагу
Что предшествовало:
- 24 февраля к острову Змеиный подошли две нераспознанные цели. Оккупанты с угрозами требовали от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства. Оккупанты вели огонь по острову Змеиный из ствольного корабельного оружия, затем применили боевую авиацию.
- Поздно вечером Государственная пограничная служба сообщила, что связь с пограничниками на Змеином потеряна, вероятно, остров захвачен врагом.
- Позже пограничники и Вооруженные силы Украины получили надежду, что все еще защитники Змеиного живы.
- Российские СМИ сообщили, что 82 защитника Змеиного острова были доставлены на причал Морвокзала оккупированного Севастополя.
- Пограничники делают все для возвращения защитников Змеиного.
- Фраза защитников украинского острова Змеиный "Русский военный корабель, иди на#уй!" с начала войны стала крылатой и известна на весь мир. "Укрпочта" посвятит ей почтовую марку.