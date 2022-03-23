Верещук розповіла про ймовірний обмін моряків з острова Зміїний
Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук сподівається, що Україна найближчим часом обміняє полонених російських моряків на українських моряків з острова Зміїний.
Джерело: Верещук в інтерв'ю Суспільному
Пряма мова Верещук щодо обміну українських моряків: "Тут є моряки, ми до речі врятували 11 моряків і готові їх віддати, для чого вони нам потрібні, нехай лише віддадуть наших людей...
Вони (РФ) виявили бажання забрати своїх моряків, яких, до речі, врятували, вони тонули у чорному морі. І я сподіваюсь, що ми найближчим часом їх заберемо. Але справа у тому, що там не тільки моряки, а, як виявилось, 92 особи, якщо не помиляюсь, яких вони захопили у полон".
Деталі: За словами Верещук, до неї звернулася російська омбудсменка Тетяна Москалькова щодо можливості паритетного обміну: моряка на моряка, водія на водія тощо.
Пряма мова: "Я кажу – добре, але скажіть мені, будь ласка, а кого нам міняти на наших міських голів, яких захопили окупанти в полон? Нам треба теж захоплювати ваших цивільних? Що нам зробити, якщо ви кажете про паритетний обмін? Військовополонені, вони мають свій порядок обміну, є картки, які подає РФ, які подаємо ми".
Знати більше: "Русский корабль, иди на х.й!": захисники Зміїного відповіли ворогові
Передісторія:
- 24 лютого до острова Зміїний підійшли дві нерозпізнані цілі. Окупанти із погрозами вимагали від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв'язку з безпеки судноплавства. Окупанти вели вогонь по острову Зміїний із ствольної корабельної зброї, потім застосували бойову авіацію.
- Пізно ввечері Державна прикордонна служба повідомила, що зв'язок із прикордонниками на Зміїному втрачено, ймовірно, острів захоплено ворогом.
- Пізніше прикордонники та Збройні сили України отримали надію, що всі захисники Зміїного живі. Російські ЗМІ повідомили, що 82 захисники Зміїного острова були доставлені на причал Морвокзалу окупованого Севастополя.
- Прикордонники роблять все для повернення захисників Зміїного.
- Фраза захисників українського острова Зміїний "Русский военный корабль, иди на#уй!" від початку війни стала крилатою та відома на весь світ. "Укрпошта" присвятить їй поштову марку.