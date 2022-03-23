Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Верещук розповіла про ймовірний обмін моряків з острова Зміїний

Мазуренко Альона Середа, 23 березня 2022, 21:39

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук сподівається, що Україна найближчим часом обміняє полонених російських моряків на українських моряків з острова Зміїний.

Джерело: Верещук в інтерв'ю Суспільному

Пряма мова Верещук щодо обміну українських моряків: "Тут є моряки, ми до речі врятували 11 моряків і готові їх віддати, для чого вони нам потрібні, нехай лише віддадуть наших людей...

Вони (РФ) виявили бажання забрати своїх моряків, яких, до речі, врятували, вони тонули у чорному морі. І я сподіваюсь, що ми найближчим часом їх заберемо. Але справа у тому, що там не тільки моряки, а, як виявилось, 92 особи, якщо не помиляюсь, яких вони захопили у полон".

Деталі: За словами Верещук, до неї звернулася російська омбудсменка Тетяна Москалькова щодо можливості паритетного обміну: моряка на моряка, водія на водія тощо.

Пряма мова: "Я кажу – добре, але скажіть мені, будь ласка, а кого нам міняти на наших міських голів, яких захопили окупанти в полон? Нам треба теж захоплювати ваших цивільних? Що нам зробити, якщо ви кажете про паритетний обмін? Військовополонені, вони мають свій порядок обміну, є картки, які подає РФ, які подаємо ми".

Знати більше: "Русский корабль, иди на х.й!": захисники Зміїного відповіли ворогові

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 24 лютого до острова Зміїний підійшли дві нерозпізнані цілі. Окупанти із погрозами вимагали від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв'язку з безпеки судноплавства. Окупанти вели вогонь по острову Зміїний із ствольної корабельної зброї, потім застосували бойову авіацію.
  • Пізно ввечері Державна прикордонна служба повідомила, що зв'язок із прикордонниками на Зміїному втрачено, ймовірно, острів захоплено ворогом.
  • Пізніше прикордонники та Збройні сили України отримали надію, що всі захисники Зміїного живі. Російські ЗМІ повідомили, що 82 захисники Зміїного острова були доставлені на причал Морвокзалу окупованого Севастополя.
  • Прикордонники роблять все для повернення захисників Зміїного.
  • Фраза захисників українського острова Зміїний "Русский военный корабль, иди на#уй!" від початку війни стала крилатою та відома на весь світ. "Укрпошта" присвятить їй поштову марку. 

Теми: Прикордонна службавійнаРосіяполонені
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Абрамович передавав Путіну записку від Зеленського про умови перемир'я – The Times

Росіяни вдарили ракетами по нафтобазі на Рівненщині 

У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону проросійських партій

В Абрамовича та 2 членів української делегації на перемовинах з РФ були симптоми отруєння в Києві – ЗМІ

відеоІрпінь звільнили від окупантів – мер

Країни Великої Сімки не платитимуть за газ в рублях

Усі новини...
Прикордонна служба
Держслужбовцям вільно посилати російський корабель за відомим напрямком - роз'яснення
Прикордонники зупинили атаку піхоти в Маріуполі і знищили розвідника з шевроном "загону Боба Марлі"
Від початку повномасштабної війни РФ додому повернулися 400 тисяч українців, більшість - чоловіки
Останні новини
22:26
У Німеччині використання символу "Z" може розглядатися як кримінальний злочин - МВС
22:06
Абрамович передавав Путіну записку від Зеленського про умови перемир'я – The Times
22:05
На Донеччині й Луганщині ЗСУ знищили 12 танків і 10 БМП росіян
21:59
На торгах Мосбіржі з'являться російські папери із іноземних юрисдикцій
21:56
Укроборонпром переносить заводи у безпечні місця, весь документообіг – поза Україною
21:38
Глава МЗС Британії: ми не повинні дозволити продати Україну
21:32
Укрзалізниця відновлює продаж квитків на 10 днів наперед
21:21
Росіяни вдарили ракетами по нафтобазі на Рівненщині 
21:18
У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону проросійських партій
21:10
Окупанти викрали чоловіка на Сумщині й допитували на Київщині
Усі новини...