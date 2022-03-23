Верещук розповіла про ймовірний обмін моряків з острова Зміїний

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук сподівається, що Україна найближчим часом обміняє полонених російських моряків на українських моряків з острова Зміїний.

Джерело: Верещук в інтерв'ю Суспільному

Пряма мова Верещук щодо обміну українських моряків: "Тут є моряки, ми до речі врятували 11 моряків і готові їх віддати, для чого вони нам потрібні, нехай лише віддадуть наших людей...

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Вони (РФ) виявили бажання забрати своїх моряків, яких, до речі, врятували, вони тонули у чорному морі. І я сподіваюсь, що ми найближчим часом їх заберемо. Але справа у тому, що там не тільки моряки, а, як виявилось, 92 особи, якщо не помиляюсь, яких вони захопили у полон".

Деталі: За словами Верещук, до неї звернулася російська омбудсменка Тетяна Москалькова щодо можливості паритетного обміну: моряка на моряка, водія на водія тощо.

Пряма мова: "Я кажу – добре, але скажіть мені, будь ласка, а кого нам міняти на наших міських голів, яких захопили окупанти в полон? Нам треба теж захоплювати ваших цивільних? Що нам зробити, якщо ви кажете про паритетний обмін? Військовополонені, вони мають свій порядок обміну, є картки, які подає РФ, які подаємо ми".

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