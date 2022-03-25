Враг вплотную приблизился к Славутичу, роет окопы на Херсонщине - ситуация в регионах

«Скоро мы почувствуем вкус победы» рисунок Ани, 12 лет

Упорные бои с российскими оккупантами продолжаются на Киевщине и в Запорожской области, враг окапывается на Херсонщине.

Источник: данные областных военных администраций

Детали: По состоянию на 8:00 ситуация в регионах

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Киевщина

Продолжаются бои в Бучанском районе. Самые ожесточенные точки – Буча, Ирпень, Гостомель, Макаров, села Немишаевской общины. Постоянные минометные и артиллерийские обстрелы. Есть попадания в частные дома.

В Вышгородском районе враг вплотную приблизился к Славутичу. Город в изоляции. В Броварском районе силы обороны проводят успешную операцию.

ВИДЕО ДНЯ

В Фастовском районе в результате ракетного удара пожар. Продолжается тушение. Относительно жертв и пострадавших информации пока нет.

Черниговщина

Идет оборона Чернигова. В самом городе – без изменений ситуация остается сложной. По области активны бои за маршрутами передвижения врага (дороги).

Житомирщина

Ночью – воздушные тревоги. Ракетно-бомбовые удары не зафиксированы.

Днепропетровщина

Ночью два ракетных удара по воинской части под Днепром. Информация о пострадавших устанавливается. Сейчас спокойно.

Сумщина

С вечера четверга оккупанты крыли артиллерией окрестности Сум. Уже вторую неделю не утихают эти обстрелы. Также неспокойная ночь была в Ахтырском районе, артиллерия врага обстреливала окрестности Тростянца. В настоящее время данные по разрушениям и пострадавшим отсутствуют.

Харьковщина

Всю ночь продолжались обстрелы жилых районов Харькова из оружия дальнего действия, пожары, работают спасатели, количество пострадавших еще устанавливают.

Область: бои ведутся в Изюме, несмотря на пропагандистские заявления оккупантов, что они взяли в Изюм, ВСУ держат позиции и ведут бой. Оккупанты обстреляли Дергачи: жилые помещения, больницу, карету "скорой", есть раненые.

В Малой Рогане вертолет РФ обстрелял свои же позиции танкового полка, уничтожил российскую технику и живую силу.

Запорожская область

Силы обороны Запорожского края продолжают удерживать продвижение врага в направлении Запорожья. На отдельных направлениях вынуждают противника отступать, продолжая уничтожать вражескую технику.

Ожесточенные бои с врагом идут в населенных пунктах Каменское, Орехов, Гуляйполе. Так, личным составом одного из подразделений ТРО Запорожской области была проведена наступательная операция, во время которой было освобождено село Малиновка Пологовского района.

На Волыни, в Винницкой, Закарпатской, Кировоградской, Хмельницкой, Львовской, Полтавской, в Тернополе, Черкассах, Ивано-Франковске и Черновцах и в Одессе ночь прошла спокойно.

Ровенская область

Ночь была относительно спокойной, одна воздушная тревога в полночь.

Луганщина

Постоянные обстрелы всех городов, бои в Рубежном и Попасной. За вчерашние сутки в Северодонецке и Рубежном погибли пять человек, еще восемь ранены. Повреждены 32 объекта – 7 многоквартирных и 9 частных домов, школа и кинотеатр в Северодонецке, хозяйственные постройки, гаражи, инфраструктура

Донетчина

Марьинка, Авдеевка: всю ночь — обстрелы, к утру еще продолжаются. Есть раненые гражданские.

Мариуполь - без изменений. Гуманитарные грузы не пропускают. Люди выезжают самостоятельно в Мангуш или Бердянск. Оттуда - эвакуация автобусами нуждающихся. Но с автобусами постоянная задержка на маршруте – оккупанты препятствуют.

Николаевщина

На территории области ночью раздавалась воздушная тревога. Также ночью над Николаевом были сбиты две ракеты.

Херсонщина

За минувшую ночь в Херсонской области были сильные взрывы в пределах областного центра и возле Николаевщины. По информации жителей территориальных общин Высокополья, Великой Александровки, Берислава, оккупанты, размещенные на территории многих населенных пунктов, роют в селах окопы и оттуда стреляют по локациям ВСУ, расположенным на Днепропетровщине и Николаевщине.