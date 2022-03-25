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Российский военный корабль обстрелял Санжейку в Одесской области

Денис КарловскийПятница, 25 марта 2022, 17:40
Месторасположение Санжейки относительно Одессы. Карта: Google Maps

Боевой корабль российских оккупантов обстрелял утром 25 марта село Санжейка на побережье Одесской области.

Источник: Военно-морские силы Украины

Детали: В ВМС сообщили, что обстрелы велись между 7:15 и 7:30 утра.

В сообщении подчеркнули, что, несмотря на обстрелы, российские оккупанті с 10 часов заявили об открытии гуманитарного коридора для иностранных судов как раз мимо места обстрела.

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Предыстория:

  • На вторые сутки полномасштабного наступления Россия заблокировала гражданским судам проход вдоль украинского черноморского побережья.
  • 24 марта российский генерал-полковник Михаил Мизинцев, руководивший бомбардировками по Мариуполю, заявил, что российский флот якобы готов открыть гуманитарный коридор для иностранных судов из украинских портов.
  • 9 марта российское минобороны заявило, что Украина будто бы заминировала ключевые морские пути от Босфора до украинского побережья. В то же время представитель морской администрации Сочи назвал точное количество мин, которые россияне не могли бы сосчитать в море собственноручно, если бы это сделала Украина.
  • 17 марта россияне ракетами расстреляли три гражданских судна под флагом Панамы.
  • В начале полномасштабной войны Турция, согласно международным конвенциям, заблокировала проход российских военных самолетов из Средиземного в Черное море.

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Темы: Одесская областьобстрелЧерное морефлот
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