Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российский военный корабль обстрелял Санжейку в Одесской области

Денис КарловскийПятница, 25 марта 2022, 16:40
Российский военный корабль обстрелял Санжейку в Одесской области
Месторасположение Санжейки относительно Одессы. Карта: Google Maps

Боевой корабль российских оккупантов обстрелял утром 25 марта село Санжейка на побережье Одесской области.

Источник: Военно-морские силы Украины

Детали: В ВМС сообщили, что обстрелы велись между 7:15 и 7:30 утра.

Реклама:

В сообщении подчеркнули, что, несмотря на обстрелы, российские оккупанті с 10 часов заявили об открытии гуманитарного коридора для иностранных судов как раз мимо места обстрела.

Читайте такжеМорской бой вокруг Украины: как НАТО может помочь справиться с агрессором на воде

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • На вторые сутки полномасштабного наступления Россия заблокировала гражданским судам проход вдоль украинского черноморского побережья.
  • 24 марта российский генерал-полковник Михаил Мизинцев, руководивший бомбардировками по Мариуполю, заявил, что российский флот якобы готов открыть гуманитарный коридор для иностранных судов из украинских портов.
  • 9 марта российское минобороны заявило, что Украина будто бы заминировала ключевые морские пути от Босфора до украинского побережья. В то же время представитель морской администрации Сочи назвал точное количество мин, которые россияне не могли бы сосчитать в море собственноручно, если бы это сделала Украина.
  • 17 марта россияне ракетами расстреляли три гражданских судна под флагом Панамы.
  • В начале полномасштабной войны Турция, согласно международным конвенциям, заблокировала проход российских военных самолетов из Средиземного в Черное море.

Темы: Одесская областьобстрелЧерное морефлот
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Одесская область
Заступника одеського воєнкома підозрюють в незаконному збагаченні: родина накупила машин і нерухомості
Воздушные силы ночью уничтожили все четыре ракеты, которыми атаковали Одесскую область
В Одесской области прогремели взрывы: работала ПВО
Последние новости
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
Все новости...
Реклама: