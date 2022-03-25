Российский военный корабль обстрелял Санжейку в Одесской области

Боевой корабль российских оккупантов обстрелял утром 25 марта село Санжейка на побережье Одесской области.

Источник: Военно-морские силы Украины

Детали: В ВМС сообщили, что обстрелы велись между 7:15 и 7:30 утра.

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В сообщении подчеркнули, что, несмотря на обстрелы, российские оккупанті с 10 часов заявили об открытии гуманитарного коридора для иностранных судов как раз мимо места обстрела.

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