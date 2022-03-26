Часть Киева без света из-за обстрелов

В Святошинском районе отсутствует электроснабжение: две линии отключены из-за обстрелов оккупантов в пригороде, сообщает КГГА. Также возможно понижение давления воды.

Источник: КГГА

Детали: В Святошинском районе отсутствует электроснабжение из-за отключения двух линий в результате боевых действий в пригороде – в направлениях Гостомеля и Ирпеня. В настоящее время отключены две линии 110 кВ.

Аварийные службы оценят повреждения по завершении активных боевых действий. Сейчас работа специалистов невозможна, потому что оккупанты продолжают обстрелы.

На устранение повреждений уходит несколько часов. В зоне обесточивания заведения здравоохранения перешли на резервное питание.

Отключение линий привело к обесточиванию трех насосных станций в столице, поэтому на правом берегу в течение дня возможно пониженное давление воды.