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Часть Киева без света из-за обстрелов

Роман ПетренкоСуббота, 26 марта 2022, 10:22
Часть Киева без света из-за обстрелов

В Святошинском районе отсутствует электроснабжение: две линии отключены из-за обстрелов оккупантов в пригороде, сообщает КГГА. Также возможно понижение давления воды.

Источник: КГГА

Детали: В Святошинском районе отсутствует электроснабжение из-за отключения двух линий в результате боевых действий в пригороде – в направлениях Гостомеля и Ирпеня. В настоящее время отключены две линии 110 кВ.

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Аварийные службы оценят повреждения по завершении активных боевых действий. Сейчас работа специалистов невозможна, потому что оккупанты продолжают обстрелы.

На устранение повреждений уходит несколько часов. В зоне обесточивания заведения здравоохранения перешли на резервное питание.

Отключение линий привело к обесточиванию трех насосных станций в столице, поэтому на правом берегу в течение дня возможно пониженное давление воды.

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Темы: КиваКГГАвойнаРосcия
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