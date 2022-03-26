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Путин не может остаться у власти – Байден

Денис КарловскийСуббота, 26 марта 2022, 19:58
президент сша джо байден в королевском дворце варшавы 26 марта. фото: getty images

Президент США Джо Байден заявил, что российскому президенту Владимиру Путину нельзя оставаться на своей должности.

Источник: обращение Байдена в Варшаве

Прямая речь Байдена: "Диктатор, пытающийся построить империю, никогда не сможет уничтожить любовь людей к свободе. Грубая сила никогда не сотрет их волю к свободе.

Украина никогда не станет победой для России. Свободный народ отказывается жить в безнадежном и черном мире. Впереди будет лучшее, светлое будущее, построенное на правилах и демократии, будущее, полное надежды и света, достоинства и порядочности, свободы и возможностей.

Ради Бога, этот человек не может остаться у власти".

Детали: В речи Байден призвал демократические страны мира сплачиваться ради борьбы против диктаторов и насилия авторитарных режимов. Он заверил, что США и западный мир находятся на стороне Украины.

Американский президент выступал перед гражданами в Варшаве во время того, как российские оккупанты наносили ракетные удары по Львову.

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Байден находится с многодневным визитом в Польше, чтобы усилить единство стран-членов НАТО на фоне российской угрозы и заверить Украину в поддержке. В частности, он посетил американскую военную базу в Жешуве недалеко от польско-украинской границы 25 марта, а 26 марта посетил центр помощи украинским беженцам на главном стадионе в Варшаве.

В своей речи Байден отметил, что при общении с украинскими детьми и женщинами, едва сдерживающими слезы от мысли о возможной гибели их пап, братьев, сыновей и мужчин на поле боя, он почувствовал настолько сильную грусть, истощающую все силы и эмоции.

Предыстория:

  • Байден после общения с украинскими переселенцами назвал Путина "мясником".
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Байден убежден в том, что ход российско-украинской войны определит судьбу всего мира в ХХІ веке.
  • 21 марта РФ вызвала посла США в Москве Джона Салливана, чтобы вручить ему ноту протеста из-за высказывания Байдена о Путине.
  • 16 марта Байден в ходе импровизированного общения с журналистами в кулуарах назвал Путина "военным преступником". Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал такие высказывания "неприемлемыми".
  • На следующий день по случаю празднования Дня святого Патрика Байден сказал, что Россию возглавляет "кровавый диктатор и чистый головорез" Путин.

Темы: БайденПутинвойнаРосcия
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