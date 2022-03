Чем россияне бомбят Украину. Какое новейшее вооружение использует РФ против наших детей, женщин и военных

Война против Украины – не только попытка РФ уничтожить наше государство под лозунгами "денацификации" и "демилитаризации".

Это – расчетливая, циничная со стороны Кремля проверка в реальных условиях возможности их армии и военно-промышленного комплекса.

Похоже, что вместе со слабо обученными, плохо экипированными и демотивированными солдатами, Путин бросил в бой все виды вооружения, которые у него есть. За исключением биологического, химического и ядерного оружия. Его, к счастью, на нас пока еще не испытывали.

Враг убивает военных и мирных украинцев не только высокоточными "Искандерами" и "Калибрами", не только рапортует о применении сверхзвукового "Кинжала". Но и сбрасывает на города неуправляемые, зажигательные бомбы, запрещенные международным правом.

Несмотря на преимущество в количестве живой силы и техники, несмотря на пропагандистские заявления о том, что "все идет по плану", россияне несут беспрецедентные в их новейшей истории потери.

По данным Генштаба ВСУ на 22 марта, "борцы с нацизмом" в украинском небе и на полях накануне посевной потеряли больше 100 самолетов, 123 вертолета, 15 тысяч 300 человек убитыми и 509 танков.

В "минус" ушли 1 тысяча 556 боевых бронированных машин, 45 средств ПВО, 35 беспилотников, 1000 единиц автотехники и 70 цистерн с топливом.

В плен попали до тысячи оккупантов.

С первых часов войны Украина удивила весь мир, доказав, что может давать жесткий отпор одной из сильнейших армий мира. Но есть нюансы.

Да, враг теряет не только старые модернизированные советские образцы танков, бронемашин и авиации. Но и то, чем они так гордятся.

Наши ПВО сбивают их "Искандеры" и Су-35С, пехота сжигает бронемашины семейства "Тайфун", которые использует спецназ. Захватывает зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Да, наши бойцы подбирают брошенную технику, а фермеры на своих тракторах растаскивают по дворам танки всех мастей и "Буки". Украинские минеры подрывают ЗРК "Тор". Эту же установку находят брошенной в лесу.

Но искреннего восхищения украинцами и аплодисментов натовских генералов недостаточно для нашей безоговорочной победы. Для нее нужно усиливать украинские ПВО и укреплять небо.

Какие современные и новейшие виды вооружения замечены в нападении на Украину и насколько велики ресурсы у армии РФ для затяжной войны – УП рассказали эксперты.

Победным маршем россиянам не удалось пройтись до Киева. Поэтому главным военным "аргументом" РФ в Украине стали их ракеты, авиация и бомбы.

В честном и равном столкновении на земле россияне выглядят неубедительно. Это – одна из главных причин, по которой они с маниакальной жестокостью бомбят Мариуполь, Харьков, Чернигов, Cумы, Ахтырку, Тростянец и другие города.

"Значительный вред гражданской инфраструктуре наносит авиация. Например, Харьков, Чернигов, Ахтырку бомбила авиация, которая запускает крылатые ракеты и сбрасывает бомбы", – рассказывает УП военный аналитик, глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут.

Наравне с советскими разработками, такими, как крылатые ракеты X-55 или тактическим комплексом "Точка-У", россияне активно используют современные экземпляры. Например, новейшие модификации ракет X-55 – X-555, которыми, в частности, обстреляли Львов.

При этом в украинском Генштабе утверждают, что у оккупантов исчерпываются запасы высокоточного вооружения типа "Калибр" и "Искандер". Но такие заявления все же не ставят точку в войне. После них остается многоточие.

"Мы воюем по сути техникой 70-80-х годов, – подчеркивает в комментарии УП Юрий Игнат, спикер командования Воздушных сил. – Поэтому очень рассчитываем, что наши партнеры дадут нам хоть что-то.

Да, Запад может аплодировать стоя нашему президенту, украинской нации и армии. Но при этом украинцев продолжают убивать с воздуха.

Мы благодарны за ту поддержку, которую получили. Но гранатометов, бронежилетов и касок недостаточно.

Без систем ПВО средней дальности, без самолетов враг будет продолжать наносить ракетные удары".

"Искандеры". Ответ на санкции и воздушные ловушки

После оккупации Крыма в 2014-м, когда Запад наложил на РФ символические санкции, в патриотическом угаре россияне родили мем: "Санкции? Не смешите наши "Искандеры!".

Эти баллистические оперативно-тактические ракетные комплексы представили публике в 1999 году на аэрокосмическом салоне МАКС.

В боевые части РФ они поступили в 2006-м году. Через два года их впервые использовали в войне против Грузии.

В общей сложности, на территории России официально имеется 13 воинских частей с ОТРК "Искандер" на вооружении.

В январе западные расследователи отмечали переброску нескольких комплексов в Воронежскую и Курскую области, наиболее приближенные к границам Украины. Исходя из минимальной заявленной дальности, оттуда они могут угрожать городам восточной, северной и центральной Украины.

Уже с начала полномасштабной войны перемещения "Искандеров" были замечены в Беларуси.

Дальность поражения целей у этих ракет весом около 4 тонн до 500 километров. Они развивают скорость до 2100 м/c. В РФ говорят о модификациях "Искандеров", способных действовать на расстоянии до 2,5 тысяч километров.

С первых дней войны наши ПВО показали способность сбивать ракеты, выпущенные из "Искандеров". Избегать этого россияне пытаются при помощи специальных ракет-ловушек.

Спикер Воздушных сил Юрий Гнат говорит, что сейчас точно сказать, сколько ракет выпустили русские по Украине из "Искандеров" или "Калибров" невозможно.

"По Украине запускают десятки ракет в день разного типа, – поясняет он. – Когда, к примеру, обстреляли Яворив, мы зафиксировали больше 70 пусков противника (из разных мест и по разным целям – УП).

Каждый на своем уровне (представители местных властей, разных подразделений и рода войск – УП) заявляют: "Мы сбили две, три крылатых ракеты". Но в условиях боевых действий, в таких условиях турбулентности на 100% полагаться на эту информацию нельзя".

"Калибры". Запуски с моря и удар по Николаеву

Семейство ракетных комплексов и ракет "Калибр" – глубоко модернизированное оружие РФ, которое начали разрабатывать в СССР незадолго до его распада.

В реальных условиях россияне применяли "Калибры" в Сирии и с первого дня полномасштабного нападения на Украину. В частности, по сообщению главы Николаевской ОГА Виталия Кима, именно такого типа ракетой враг нанес удар по военной части Николаева рано утром 7 марта.

В зависимости от типа цели – морская или наземная, дальность стрельбы этих крылатых ракет – от 375 до 2600 км. Их запуск возможен с разных пусковых платформ: самоходных установок, кораблей и подводных лодок.

В 2018 в РФ заявили о начале разработки нового комплекса "Калибр-М" с дальностью поражения 4 500 км.

У 2018 році в РФ заявили про початок розробки нового комплексу "Калібр-М" з дальністю ураження 4 500 км.

По словам Тараса Чмута, точки запусков "Калибров" по Украине могут располагаться в Черном и Каспийском морях, в России и Крыму.

Тем не менее, по оценкам экспертов, Россия не располагает значительным запасом таких ракет.

"Калибров" много расстреляли. У них относительно не так и много таких ракет. Это не десятки тысяч единиц, возможно всего тысяча, а было уже много сотен пусков", – подчеркивает Чмут.

"Кинжалы". Послание Федеральном собранию и коллективному Западу

По сообщению агрессора, армия РФ использовала в Украине гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал".

Утверждается, что они уничтожили подземный склад украинских ракет и авиационных боеприпасов в Делятине Ивано-Франковской области.

В ВСУ подтвердили факт попадания в склад, но не уточнили подробности.

"Кинжал" – авиационный вариант комплекса "Искандер", поступивший в распоряжение армии РФ в 2017 году. О нем в 2018-м публично сообщил Путин во время послания Федеральному собранию.

Платформой для ракетного комплекса является сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия Миг-31.

Заявленная максимальная скорость ракеты до 4 080 м/c.

Дальность поражения – 2 000 км.

Информация о том, были ли "Кинжалы" в Украине или нет – одна из самых противоречивых на этой войне.

"Это оружие, о котором крайне мало информации. Соответственно, мы не не знаем ни его количества, ни реальных характеристик, ни эффективности применения", – поясняет Тарас Чмут.

СNN cо сылкой на американских чиновников сообщила, что РФ действительно применила в Украине гиперзвуковые ракеты. И это стало первым известным примером использования такого вооружения в реальном бою.

По мнению источников, Кремль мог преследовать две цели: испытать такое оружие и передать "весточку" Западу о своих возможностях.

Reuters cо ссылкой на неназванный источник в Минобороны США поставили под сомнение использование Россией "Кинжалов". А в Минобороны Великобритании заявили, что использование таких ракет вряд ли существенно повлияет на исход войны.

Х-101. Гордость и ярость Путина от Bellingcat

Стратегическая крылатая ракет X-101 (произносится как "Ха-101") – одна из самых современных в армии РФ, была принята на вооружение в 2013-м году. Если верить русским, она обладает "технологией снижения радиолокационной заметности".

Заявленная максимальная дальность поражения цели – 5 500 км. При этом, согласно характеристикам, может поражать движущиеся цели с точностью до 10 м. Запускают ракету в основном со стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС.

По словам Тараса Чмута, наибольшая проблема в противодействии таким самолетам состоит в том, что запуски ракет они производят не из украинского воздушного пространства, и поэтому их нереально сбить.

С 2015 по 2017 год РФ совершила несколько десятков пусков X-101 в Сирии.

Информация о том, что Кремль использует эти ракеты и в Украине, появлялась в нескольких сводках. Причем в основном с локализацией в Винницкой области.

Предположительно, восемь X-101 ударили по Винницкому аэропорту 6 марта.

После этой атаки журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев сообщил о том, что якобы Путин был сильно зол, когда узнал об использовании "очень дорогих ракет, которых в РФ не больше тысячи" на Винницком направлении.

Позднее, 15 марта, появилась информация, скорее похожая на анекдотическую. Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов заявил о том, что суперсовременную и сверхскоростную Х-101, летевшую очень низко, сбили при помощи пулемета.

Еще через несколько дней на брифинге Борзов рассказал, что остатки уничтоженной Х-101 обнаружили на территории Хмельницкого района.

Реально ли сбить пулеметом X-101? Или стингером "Точку-У", как об этом сообщили из Луганской области?

"Если специально попробовать такое сделать, то это будет очень-очень тяжело. Я не хочу опровергать информацию от наших ребят. Такие причудливые вещи вызывают удивление, но на войне может быть все", – комментирует УП эксперт Сергей Згурец, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express.

По словам Тараса Чмута, в Украине из армейской авиации біли замечены вертолеты Ми-24, Ми-35, Ка-52.

Из ударной авиации – истребители Су различных модификаций, например Су-34 и Су-25.

"Есть бомбардировочная – Су-24, Су-34, Ту-22, возможно Ту-95 или Ту-160, которые запускали крылатые ракеты из акватории Черного моря по Виннице", – добавляет аналитик.

По официальным данным, за 27 дней боев в небе над Украиной подбили больше 100 самолетов и более 123 вертолета РФ.

Эти цифры радуют, но учитывая, что весь летный парк различной авиационной техники в России состоит из нескольких тысяч единиц, преимущество РФ в небе остается значительным.

В среднем РФ теряла примерно четыре самолета в сутки. Среди них часто встречаются разработки постсоветского периода, о которых в РФ говорят, как о сверхсовременных и высокотехнологичных.

По данным Сергея Згурца из Defense Express, к началу войны у границ с Украиной РФ сосредоточила значительное количество истребителей и бомбардировщиков – около 300. Не считая транспортных самолетов и авиации обеспечения.

Однако враг столкнулся с проблемами с первого дня войны.

"Одна из главных причин, по которой они не могут обеспечить себе господство в воздухе – отсутствие опыта массового использования авиации, – говорит он. – В Сирии они осуществляли не масштабные вылеты. На земле ПВО была подавлена. У нас ситуация с ПВО абсолютно другая.

То, что они пытаются с низких высот скидывать неуправляемые бомбы, говорит о том, что какого-то выдающегося, высококачественного прогресса в их Военно-воздушных силах не произошло".

Су-35С. Поколение 4++ минусуют в Украине

Сверхманевренный. Многоцелевой. С управляемым вектором тяги поколения 4++, Су-35С называют одним из основных боевых истребителей в РФ.

Первый полет состоялся в 2008 году, на вооружение поступил в 2014-м. Его экспортная стоимость достигает 100 миллионов долларов.

По данным на лето 2021 года, новых СУ было выпущено больше 100 экземпляров.

Максимальная скорость – 2 500 км/час.

До войны в Украине РФ использовала этот истребитель в Сирии. До встречи с украинскими ПВО теряла его дважды, но, как утверждают в Минобороны РФ, только в мирное время: во время аварий в 2009 и 2021 годах.

Как говорит Сергей Згурец, Су-35С снабжены в том числе сверхзвуковыми противолокационными ракетам Х-31П, главная цель которой – наши РЛС.

О том, что главный российский боевой самолет сбивают в Украине, россиянам не рассказывают. Но новые "сушки" начали падать с первых дней войны, о чем официальные лица в Минобороны Украины и Генштабе заявляли несколько раз. Точное их количество в Воздушных силах Украины не называют.

Ка-52 "Аллигатор". Живучесть преувеличена

Вертолёт Ка-52, гордость военпрома РФ с грозным названием "Аллигатор" тоже вспахивает украинскую землю после попадания наших ПВО и переносных ракетных комплексов.

В пропагандистских сюжетах в РФ Ка-52 представляли чуть ли не как совершенный вертолет, который не берут "стингеры".

Стоит он около 16 млн долларов.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину принимал участие в войне в Сирии и по заверению россиян боевых потерь этой техники у них не было. Два раза "Аллигатор" падал во время учений и один раз потерпел крушение в Сирии – как утверждают в РФ, из-за "технических неполадок".

В Украине этот разведывательно-ударный вертолет нового поколения начал падать с первого дня войны. Как минимум, известно о пяти сбитых "Аллигаторах": в Межигорье, под Николаевом, в Бучанском районе и других местах.

"Буратино" и Солнцепек". Оружие массового поражения

Новейшее разрушительное вооружение РФ не ограничивается ракетными комплексами и авиацией.

Как говорит Сергей Згурец, нашим военным и стратегам стоит обратить особое внимание на тяжелые огнеметные системы, которые РФ уже использовала в Украине. Такие, как ТОС-1 "Буратино" и ее более совершенная версия ТОС-1А "Солнцепек".

Эту технику можно назвать "наполовину технологичной", но она приводит к максимальным разрушениям. Есть опасения, что когда у врага иссякнут силы и ресурсы подобраться к Киеву или другим важным, крупным городам, он прибегнет к широкому использованию этого вооружения с термическими боеприпасами.

Механизм действия таких боеприпасов (неофициально их еще называют "вакуумными" или аэрозольными бомбами) отличается от всех иных типов тем, что они состоят из топливного контейнера с двумя зарядами взрывчатки.

Когда бомба попадает в цель, горючая смесь распыляется в воздухе в виде облака, которое заполняет собой все негерметичные пространства, образуя "вакуум" (отсюда и неофициальное название).

Грубо говоря, эффект данного оружия выглядит как применение большого поджигающего огнемета.

Считается самым разрушительным неядерным оружием в мире.

Данные о возможном применении в Украине термобарических боеприпасов, к которым относятся "вакуумные бомбы", засекло Министерство обороны Великобритании 10 марта.

The Russian MoD has confirmed the use of the TOS-1A weapon system in Ukraine. The TOS-1A uses thermobaric rockets, creating incendiary and blast effects.



Watch the video below for more information about this weapon and its devastating impact.



🇺🇦 #StandWithUkraine🇺🇦 pic.twitter.com/d8PLQ0PhQD