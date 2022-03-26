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Тростянец освобожден от российских военных

Суббота, 26 марта 2022, 19:49

Украинские защитники уволили город Тростянец Сумской области.

Источник: 93-я ОМБр Холодный Яр на Facebook.

Дословно: "Тростянец освобожден от российской оккупации. Сегодня силами 93 бригады Холодный Яр, с помощью территориальной обороны и местных партизан, город Тростянец Сумской области освободили от российских оккупационных войск.

Холодноярцам удалось изгнать с места "элиту" русских сухопутных войск - Кантемировскую танковую дивизию. Этому предшествовало поражение командного пункта вместе с руководящим составом 96-й отдельной разведывательной бригады еще в первые дни обороны Ахтырки и боев за Тростянец.

Потерпев ряд неудач, российская армия бежала из Тростянца, оставляя вооружение, технику и боеприпасы, которые 93 бригада использует для освобождения других украинских городов от оккупации".

Позже глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий подтвердил информацию об освобождении города.

Что предшествовало: За город Тростянец Сумской области шли ожесточенные бои. В частности, в пятницу во время боев в Тростянецкой общине был поврежден газопровод.

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Темы: Сумская областьВооруженные силывойна
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