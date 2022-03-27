Украина требует от ООН ввести специальную миссию в зону отчуждения

Украина требует от Совбеза ООН немедленно принять меры по демилитаризации зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и ввести туда специальную миссию ООН.

Источник: вице-премьер Ирина Верещук на брифинге

Прямая речь: "В контексте ядерной безопасности, безответственные и непрофессиональные действия российских военных представляют очень серьезную угрозу не только Украине, но и сотням миллионов европейцев.

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Поэтому мы требуем от Совбеза ООН немедленно принять меры по демилитаризации зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и введение туда специальную миссию ООН для устранения риска повторения Чернобыльской аварии в результате действий российских оккупационных войск".

Детали: Верещук подчеркнула, что продолжение милитаризации зоны отчуждения и Чернобыльской АЭС российскими оккупационными войсками представляет очень серьезный риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции после ее взрыва в 1986 году. Такое повреждение неизбежно приведет к попаданию в атмосферу значительного количества радиоактивной пыли и заражению не только Украины, но и других стран Европы.

"Оккупанты игнорируют эти угрозы и продолжают транспортировать и хранить значительное количество боеприпасов в непосредственной близости к атомной станции", - добавила она.

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По словам вице-премьера, в последнее время российские оккупационные войска все чаще используют старые и некондиционные боеприпасы, что повышает риск их детонации даже при погрузке и транспортировке.

Кроме того, в зоне отчуждения начались значительные пожары, которые могут иметь серьезные последствия, однако контроль и тушение пожаров невозможны в полном объеме из-за захвата зоны отчуждения оккупационных войск РФ.

"В результате горения в атмосферу высвобождаются радионуклиды, которые ветер может перенести на значительные расстояния, что угрожает радиацией Украине и другим европейским странам. Утрата контроля над зоной отчуждения и невозможностью полноценного тушения пожара может угрожать радиационным объектам на этой территории", – пояснила она.

Что предшествовало: 26 марта Минприроды сообщило, что в зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС обнаружен 31 очаг пожаров на общей площади 10 111 га, повышается радиоактивное загрязнение.