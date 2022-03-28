У Абрамовича и 2 членов украинской делегации на переговорах с РФ были симптомы отравления в Киеве – СМИ

Журналисты Wall Street Journal и расследователи группы Bellingcat утверждают, что у двух членов украинской делегации на переговорах с РФ и российского олигарха Романа Абрамовича в Киеве 4 марта проявились симптомы отравления.

Источник: Wall Street Journal, twitter-страница Bellingcat, facebook-страница народного депутата от фракции "Голос" Рустема Умерова, член украинской делегации в комментарии УП

Детали: По данным источников WSJ, у двух членов украинской делегации и у российского олигарха Романа Абрамовича 4 марта появились симптомы отравления. Они якобы имели сильную слезоточивость, отек глаз и шелушение кожи.

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Одним из двух членов украинской делегации был народный депутат Рустем Умеров.

Как говорят собеседники журналистов, в те дни они подумали, что их отравили агенты российских спецслужб, являющихся сторонниками продолжения войны.

Однако источник, которого считают приближенным к Абрамовичу, в комментарии WSJ сказал, что Абрамович не знает, кто мог их отравить.

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В издании отмечают, что Абрамович посещал ряд площадок в то время, включая Стамбул, Львов, Киев, Москву и Беловежскую пущу в Беларуси.

Их симптомы, по данным издания, проявились в день, когда они вели встречались для обсуждения достигнутых результатов в Офисе президента в Киеве. По данным издания, президент Владимир Зеленский не пострадал и не имел признаков отравления. Спикер ОП в комментарии изданию сказал, что им вообще неизвестно о таком инциденте.

Источники журналистов-расследователей Bellingcat подтвердили, что на ночь на 4 марта трое членов украинской делегации имели симптомы, похожие на отравление химическим оружием, включая Абрамовича.

Сейчас каждый из них чувствует себя удовлетворительно.

Западные эксперты, с которыми поговорили журналисты WSJ, сказали, что сложно оценить, чем было вызвано отравление членов переговоров. Такие симптомы могли быть вызваны как химическим или бактериологическим оружием россиян, так и специфическим поражением электромагнитного излучения.

В то же время, несколько российских медиа распространили 28 марта информацию, что Умеров отравился. Сам Умеров на своей facebook-странице заверил, что с ним все хорошо, а информацию об отравлении распространяют "сомнительные СМИ".

Большой материал об отравлении Умерова сперва опубликовало 28 марта издание "Агентство". На странице издания утверждают, что его основали независимые российские журналисты во главе с бывшим главным редактором телеканала "Дождь" Романом Баданиным, чтобы обойти цензуру в РФ.

После обнародования новости один из членов украинской делегации в комментарии "Украинской правде" сказал, что в медиаполе распространяется много неправдивых заявлений вокруг переговоров между делегациями Украины и РФ.

Прямая речь: "Сегодня в медиаполе очень много информационных спекуляций. Рекомендуем следовать только официальной информации".

Детали: После огласки в СМИ источники, приближенные к Абрамовичу, подтвердили в комментарии для BBC, что он почувствовал симптомы отравления на ночь на 4 марта, когда находился в Киеве. По словам источника, он на время полностью потерял зрение, имел сильное шелушение кожи и головную боль, которые не проходили всю ночь. Якобы он ничего не ел перед отравлением, кроме воды и шоколадного батончика.

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