Беларусь сообщила об отводе десантников от украинской границы

По словам Министерства обороны Беларуси, десантники 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вернулись от украинской границы в пункт постоянной дислокации.

Источник: Минобороны Беларуси, MotolkoHelp

Дословно: "Десантники 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вернулись в пункт постоянной дислокации после успешного выполнения задачи по усилению участков границы Беларуси".

Детали: "Мотолько Хелп", которое занимается мониторингом передвижения беларусских войск, сообщили, что БТР движутся по Бресту – из-за этого в городе частично перекрыто движение.

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