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Беларусь сообщила об отводе десантников от украинской границы

Роман ПетренкоПонедельник, 21 марта 2022, 13:02
Беларусь сообщила об отводе десантников от украинской границы

По словам Министерства обороны Беларуси, десантники 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вернулись от украинской границы в пункт постоянной дислокации.

Источник: Минобороны Беларуси, MotolkoHelp

Дословно: "Десантники 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вернулись в пункт постоянной дислокации после успешного выполнения задачи по усилению участков границы Беларуси".

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Детали: "Мотолько Хелп", которое занимается мониторингом передвижения беларусских войск, сообщили, что БТР движутся по Бресту – из-за этого в городе частично перекрыто движение.

 

Предыстория:

  • 20 марта утром Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что существует большая вероятность вовлечения белорусских войскк российской войне против Украины. Собеседники УП в силовых ведомствах подтвердили такие данные украинской разведки, но заверили, что у белорусских военных нет опыта ведения боевых действий и имеют низкий боевой дух.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские защитники будут уничтожать всех солдат армии Беларуси, пересекающих границу.
  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенкоуже втянул Беларусь в российско-украинскую войну, поскольку он предоставляет оккупационным войскам РФ военные объекты, расположенные на территории Беларуси.

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Темы: БеларусьграницавойнаРосcия
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