Подоляк: Договор о гарантиях безопасности должен пройти референдум

Украина сможет подписать международный договор о гарантиях безопасности только после проведения общенационального референдума по этому вопросу.

Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, участвующий в переговорах с Россией, на брифинге 29 марта в Турции

Прямая речь Подоляка: "Очень важный вопрос касается того, как это будет имплементироваться.

Для нас главное, чтобы государство общалось с обществом и получило положительные результаты того, что мы предложим, потому что это совсем другой контур безопасности, который Украина получит".

Детали: Он пояснил, что в результате подписания такого договора у Украины будут совсем другие – с силовой точки зрения – отношения со странами, которые будут гарантами для нашего государства, поэтому имплементация решения этого договора будет идти по такой процедуре:

сначала это будет референдум, на котором все граждане озвучат свою позицию по этому договору и по поводу того, как он должен работать,

после этого будет идти ратификация парламентами стран-гарантов и парламентом Украины.

Подоляк объяснил, что ключевым в этом вопросе является то, что власть должна получить "поддержку общества, чтобы это решение действительно было консолидирующим для Украины".

Для справки: Переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле длились около 3 часов.

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После их завершения глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что Украина хочет получить такие гарантии безопасности от стран-подписантов, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО.

Среди гарантов Украина видит страны Совбеза ООН (Британия, Китай, Россия, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль). В то же время предлагается сделать свободным присоединение к договору гарантий для других стран, которые изъявят такое желание.

Также, по словам Арахамии, эти гаранты должны будут помогать Украине вступить в ЕС.

Что было раньше: 27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может принять решение о нейтральном статусе на референдуме, поскольку соответствующие изменения в Конституцию заняли бы минимум год. Он также призвал РФ вывести войска на позиции, на которых они находились до 24 февраля, чтобы начать диалог по вопросу Донбасса.

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