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Украинские военные уничтожили "гордость российского ОПК"

Катерина ТищенкоВторник, 29 марта 2022, 17:12
фото Генштаба ЗСУ

Украинские военные уничтожили российский бронированный автомобиль повышенной защищенности – КамАЗ "Тайфун".

Источник: Генеральный штаб ВСУ

 
фото Генштаба ВСУ

Дословно: "Аналоговнет. Гордость российского ОПК – Камаз "Тайфун".

Универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности на оригинальном шасси. Относится к машинам класса MRAP – защищенный от мин и засад.

Украинские воины сделали его уникальным – так он точно нигде в мире не выглядел".

 

Детали: В Генштабе сообщили, что повреждена также другая техника оккупантов.

Темы: Вооруженные силыРосcиявойна
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