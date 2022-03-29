Украинские военные уничтожили "гордость российского ОПК"
Вторник, 29 марта 2022, 17:12
Украинские военные уничтожили российский бронированный автомобиль повышенной защищенности – КамАЗ "Тайфун".
Источник: Генеральный штаб ВСУ
Дословно: "Аналоговнет. Гордость российского ОПК – Камаз "Тайфун".
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Универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности на оригинальном шасси. Относится к машинам класса MRAP – защищенный от мин и засад.
Украинские воины сделали его уникальным – так он точно нигде в мире не выглядел".
Детали: В Генштабе сообщили, что повреждена также другая техника оккупантов.
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