Украинские военные уничтожили "гордость российского ОПК"

Украинские военные уничтожили российский бронированный автомобиль повышенной защищенности – КамАЗ "Тайфун".

Источник: Генеральный штаб ВСУ

фото Генштаба ВСУ

Дословно: "Аналоговнет. Гордость российского ОПК – Камаз "Тайфун".

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Универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности на оригинальном шасси. Относится к машинам класса MRAP – защищенный от мин и засад.

Украинские воины сделали его уникальным – так он точно нигде в мире не выглядел".

Детали: В Генштабе сообщили, что повреждена также другая техника оккупантов.