Українські військові знищили "гордість російського ОПК"
Вівторок, 29 березня 2022, 17:12
Українські військові знищили російський броньований автомобіль підвищеної захищеності – Камаз "Тайфун".
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ
Дослівно: "Аналоговнет. Гордість російського ОПК – Камаз "Тайфун".
Універсальний броньований автомобіль підвищеної захищеності на оригінальному шасі. Належить до машин класу MRAP – захищений від мін та засідок.
Українські воїни зробили його унікальним – так він точно ще ніде у світі не виглядав".
Деталі: У Генштабі повідомили, що пошкоджено також іншу техніку окупантів.