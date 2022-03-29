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Українські військові знищили "гордість російського ОПК"

Катерина ТищенкоВівторок, 29 березня 2022, 17:12
фото Генштабу ЗСУ

Українські військові знищили російський броньований автомобіль підвищеної захищеності – Камаз "Тайфун".

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

 
фото Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Аналоговнет. Гордість російського ОПК – Камаз "Тайфун".

Універсальний броньований автомобіль підвищеної захищеності на оригінальному шасі. Належить до машин класу MRAP – захищений від мін та засідок.

Українські воїни зробили його унікальним – так він точно ще ніде у світі не виглядав".

 

Деталі: У Генштабі повідомили, що пошкоджено також іншу техніку окупантів.

Теми: Збройні силиРосіявійна
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