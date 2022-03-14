"Гола Пристань – это Украина": на Херсонщине массово исполнили Гимн

В Херсонской области жители города Голая Пристань вышли в воскресенье на акцию, во время которой совместно выполнили Гимн Украины и заявили, что "Гола Пристань и вся Херсонщина – это Украина".

Источник: Facebook-страница Голопристанского городского совета

Дословно: "Жители Голой Пристани у городского совета провели патриотическое мероприятие – массовое исполнение Государственного Гимна, чтобы показать всему миру, что Голая Пристань – это Украина!!!"

Мы громко подчеркиваем, что украинцы – сильная нация, что Голая Пристань и вся Херсонщина – это Украина!!!

Что было ранее: Оккупанты в Херсонской области звонят по телефону депутатам местного Областного совета и предлагают сотрудничать. Они задумали провести так называемый "референдум" о создании "Херсонской народной республики".

После того, как в Херсон временно зашли оккупанты в город и область регулярно проходят акции против оккупантов.

В Херсоне перед зданием облгосадминистрации стоит военная техника РФ, железнодорожный вокзал и морской порт находятся под контролем россиян.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что что российские войска не пропускают в город фуры с гуманитарной помощью.

Однако, россиянам не удалось снять видео, где херсонцы "счастливо" встречают оккупантов и разбирают гумпомощь от врага. Украинцы вышли в город с украинскими флагами и отказались принимать товары от россиян.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил гордых украинцев, которые оказались в оккупации, однако не изменили интересам государства, а показали врагу, что такое гордость и самоуважение.

Херсонский облсовет на экстренном заседании отверг идею создания "ХНР".