Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Гола Пристань – это Украина": на Херсонщине массово исполнили Гимн

Ольга ГлущенкоПонедельник, 14 марта 2022, 05:32
фото: Facebook-страница Голопристанского городского совета

В Херсонской области жители города Голая Пристань вышли в воскресенье на акцию, во время которой совместно выполнили Гимн Украины и заявили, что "Гола Пристань и вся Херсонщина – это Украина".

Источник: Facebook-страница Голопристанского городского совета

Дословно: "Жители Голой Пристани у городского совета провели патриотическое мероприятие – массовое исполнение Государственного Гимна, чтобы показать всему миру, что Голая Пристань – это Украина!!!"

Мы громко подчеркиваем, что украинцы – сильная нация, что Голая Пристань и вся Херсонщина – это Украина!!!

 
 

Что было ранее: Оккупанты в Херсонской области звонят по телефону депутатам местного Областного совета и предлагают сотрудничать. Они задумали провести так называемый "референдум" о создании "Херсонской народной республики".

После того, как в Херсон временно зашли оккупанты в город и область регулярно проходят акции против оккупантов.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

В Херсоне перед зданием облгосадминистрации стоит военная техника РФ, железнодорожный вокзал и морской порт находятся под контролем россиян.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что что российские войска не пропускают в город фуры с гуманитарной помощью.

Однако, россиянам не удалось снять видео, где херсонцы "счастливо" встречают оккупантов и разбирают гумпомощь от врага. Украинцы вышли в город с украинскими флагами и отказались принимать товары от россиян.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил гордых украинцев, которые оказались в оккупации, однако не изменили интересам государства, а показали врагу, что такое гордость и самоуважение.

Херсонский облсовет на экстренном заседании отверг идею создания "ХНР".

Темы: Херсонская область
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоРоссийский грузовой самолет слетал в ЕС и вернулся несмотря на санкции

Украинка Магучих стала чемпионкой мира с прыжков в высоту в помещении

Залужный обратился к политикам, которые сеют "зраду": Не мешайте нам

Лукашенко: Путин предлагает Украине стать такой, как Беларусь

Кремль пытается выяснить, чем недовольны россияне внутри страны – РосСМИ

В Украине заработали лагеря для пленных россиян

Все новости...
Херсонская область
В Херсонской области поселок самостоятельно борется с оккупантами
В Скадовск вошла колонна оккупантов
"Русская традиция": посол ЕС прокомментировал попытки Кремля создать "ХНР" в Херсоне
Последние новости
19:54
Из-под завалов казармы в Николаеве извлечено не менее 50 тел погибших - СМИ
19:53
Путин действует жестоко, потому что уже сам паникует – Джонсон
19:49
ВИДЕОРубежное в Луганской области контролируют украинские защитники
19:28
Мантры Лаврова о неонацистах в Украине означают, что российский военный корабль тонет - МИД
19:28
"Увидеть Чернобаевку и умереть": реакция украинцев на поражение оккупантов
19:17
Руководитель Николаевщины просит жителей собирать тела оккупантов
19:16
Железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью больше нет – глава УЗ
19:05
Местами врага отодвинули на 70 километров от Киева – Минобороны
18:51
Еще один нефтесервисный гигант останавливает инвестиции в РФ
18:44
На российском "Первом телеканале" продолжаются увольнения
Все новости...