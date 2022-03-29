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Очевидцы в Беларуси заметили движение российских войск от украинской границы

Денис КарловскийВторник, 29 марта 2022, 16:58
фото иллюстративное getty images

Очевидцы в Беларуси заметили движение колонн российской военной техники со стороны украинской границы в тыловые части.

Источник: MotolkoHelp, Еврорадио

Детали: Очевидцы в Гомеле поделились с "Еврорадио" видеозаписью, как колонна военной техники с флагами РФ движется по улице Ильича в Гомеле. Техника едет со стороны украинской границы на пути в центр города.

Улица Ильича за городом переходит в трассу Е95, соединяющую Гомель с Черниговом.

Читатели белорусского журналиста Антона Мотолько отправили ему видеозапись погрузки 70 боевых машин пехоты с маркировкой V и флагами РФ и российского ВДВ в Речице на железнодорожные платформы.

По данным читателей, колонна выехала из Хойников (около 50 км к границе Украины) по трассе Р33 до железнодорожной станции в городе Речица в окрестностях Гомеля.

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В составе колонны кроме БМП заметили также БТР-Д и МТ-ЛБ.

Что было раньше: После раунда переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 29 марта, россияне заявили, что "кардинально сократят" наступление своих оккупационных войск на черниговском и киевском направлениях.

Темы: БеларусьРосcиявойнабоевые действия
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