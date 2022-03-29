Очевидцы в Беларуси заметили движение российских войск от украинской границы
Очевидцы в Беларуси заметили движение колонн российской военной техники со стороны украинской границы в тыловые части.
Источник: MotolkoHelp, Еврорадио
Детали: Очевидцы в Гомеле поделились с "Еврорадио" видеозаписью, как колонна военной техники с флагами РФ движется по улице Ильича в Гомеле. Техника едет со стороны украинской границы на пути в центр города.
Улица Ильича за городом переходит в трассу Е95, соединяющую Гомель с Черниговом.
Читатели белорусского журналиста Антона Мотолько отправили ему видеозапись погрузки 70 боевых машин пехоты с маркировкой V и флагами РФ и российского ВДВ в Речице на железнодорожные платформы.
По данным читателей, колонна выехала из Хойников (около 50 км к границе Украины) по трассе Р33 до железнодорожной станции в городе Речица в окрестностях Гомеля.
В составе колонны кроме БМП заметили также БТР-Д и МТ-ЛБ.
More than 70 tracked infantry fighting vehicles of the Russian Armed Forces with “V” marks were seen this morning near the railway station in Rechitsa (Gomel region).— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 29, 2022
Some vehicles have Russian and Airborne forces flags.
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Что было раньше: После раунда переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 29 марта, россияне заявили, что "кардинально сократят" наступление своих оккупационных войск на черниговском и киевском направлениях.