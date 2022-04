Очевидцы в Беларуси заметили движение российских войск от украинской границы

Очевидцы в Беларуси заметили движение колонн российской военной техники со стороны украинской границы в тыловые части.

Источник: MotolkoHelp, Еврорадио

Детали: Очевидцы в Гомеле поделились с "Еврорадио" видеозаписью, как колонна военной техники с флагами РФ движется по улице Ильича в Гомеле. Техника едет со стороны украинской границы на пути в центр города.

Улица Ильича за городом переходит в трассу Е95, соединяющую Гомель с Черниговом.

Читатели белорусского журналиста Антона Мотолько отправили ему видеозапись погрузки 70 боевых машин пехоты с маркировкой V и флагами РФ и российского ВДВ в Речице на железнодорожные платформы.

По данным читателей, колонна выехала из Хойников (около 50 км к границе Украины) по трассе Р33 до железнодорожной станции в городе Речица в окрестностях Гомеля.

В составе колонны кроме БМП заметили также БТР-Д и МТ-ЛБ.

More than 70 tracked infantry fighting vehicles of the Russian Armed Forces with “V” marks were seen this morning near the railway station in Rechitsa (Gomel region).

Some vehicles have Russian and Airborne forces flags.

