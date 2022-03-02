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Пентагон не видит готовности Беларуси присылать свои войска в Украину

Денис КарловскийСреда, 2 марта 2022, 23:18
Пентагон не видит готовности Беларуси присылать свои войска в Украину

В Пентагоне нет данных, что Беларусь планирует присылать подразделения своих Вооруженных Сил для помощи российским оккупантам в боевых действиях на территории Украины.

Источник: брифинг спикера Пентагона Джона Кирби

Прямая речь: "У нас нет таких данных (что власти Беларуси планируют отправлять подразделения своей армии, чтобы помогать российским войскам в захвате Украины – ред.)"

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Детали: Кирби отметил, что украинским военным удалось остановить массированное наступление сил российских оккупантов в направлении Киева с северного и северо-западного направлений.

Он сказал, что на севере Киевской области, на правом берегу Днепра, американская военная разведка зафиксировала, как передвижение российской колонны техники тылового обеспечения значительно замедлилось. По его словам, у Пентагона есть достаточные основания полагать, что замедление этой техники произошло благодаря действиям украинских Вооруженных Сил.

Кирби сказал, что у россиян существенные проблемы со снабжением продовольствия, боеприпасов и топлива для своих подразделений, которые прорвались вглубь территории Украины.

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Он сказал, что американские военные считают наиболее успешным наступлением российских оккупантов в южных областях. Отчасти их успех в наступлении можно объяснить близостью к складам и поставкам в оккупированном Крыму.

Из-за замедления и проблем в наступлении командование оккупационных войск перегруппировует свои подразделения и оценивает, как следует изменить тактику ведения боя с ВСУ.

В то же время Кирби заверил, что у американских военных нет данных, что российское руководство планирует отправлять дополнительный контингент или технику в Украину из других регионов.

Прямая речь Кирби: "Мы не видели никаких признаков того, что Путин видит необходимость отправлять дополнительные подразделения из других регионов России для усиления своих сил в Украине. Он начал сосредоточивать боевые мощности вокруг Украины еще в первой половине осени 2021 года, и может задействовать 150 тысяч солдат, свыше 120 батальонно-тактических групп.

Большинство этих сил уже находятся на территории Украины. Это не означает, что у него не остались боевые мощности, которые он еще не применил, и это не означает, что все те военные силы россиян, которые уже на территории Украины, совсем утрачены.

Они потеряли темп наступления, но это значит, что они потеряли все свои силы для наступления.

Украинцы также восстановили свои силы и готовы к ожесточенной борьбе".

Предыстория:

  • Вечером 2 марта в Пентагоне заявили, что на территорию Украины переместили уже 80% боевого потенциала, который Россия запланировала задействовать в операции по оккупации Украины.
  • В Генштабе ВСУ утверждают, что российские оккупанты продолжают изо всех сил окружить и захватить Киев, но несут потери.
  • Министр обороны Алексей Резников сказал, что военные оккупационных войск РФ деморализованы и начинают сдаваться, а в России люди начинают выходить на протесты из-за массовой гибели российских военных в Украине.

Темы: РосcиявойнаБеларусьбоевые действия
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