Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве – взрывы

Денис КарловскийЧетверг, 3 марта 2022, 04:43
Дети прячутся на станции метро "дорогожичи" в Киеве 2 марта от ракетных ударов. фото: getty images

В один момент в ряде областей и городов Украины объявили сигнал воздушной тревоги, а в Киеве услышали взрывы.

Источник: очевидцы с места событий, журналист УП, Укринформ, Дом в Telegram

Детали: В Киеве очевидцы говорят о по меньшей мере 4 взрывах.

Как утверждают сразу несколько очевидцев, часть взрывов произошла ориентировочно в районе Печерска.

Также очевидцы сообщают о взрывах в Херсоне.

Воздушную тревогу объявили, кроме Киева, в это же время в Николаеве, Львове, Житомире, Ивано-Франковске и Чернигове, Киевской, Волынской, Черкасской, Черновицкой, Кировоградской, Полтавской и Хмельницкой областях.

Обновлено: Как сообщают в ГСЧС, по состоянию на 4:20 заявок в службу в Киеве не поступало. Следовательно, спасатели не выезжали в столице.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Предыстория:

  • Менее чем за час до начала этой тревоги, российские оккупанты нанесли авиаудары по городу Изюм в Харьковской области, в результате чего погибли 6 человек, двое из которых дети.
  • Киевский городской голова Виталий Кличко вечером 2 марта прокомментировал, что в течение суток снаряды оккупантов попали во дворы нескольких многоэтажек, но пострадавших не было.
  • Российские оккупанты запустили крылатые ракеты по Киеву вечером 2 марта, попав недалеко от железнодорожного вокзала. Украинские ПВО перехватили ракету, которая, вероятно, была нацелена на здание Министерства обороны.

Темы: КиевРосcиявойнаобстрел
powered by lun.ua
Главное сегодня

Эвакуацию из Сум продлили еще на день

США перебрасывают в Польшу батареи Patriot

МАГАТЭ потеряло связь с системами мониторинга на ЧАЭС

Мертвый "кусок металла на дне моря" – Нуланд о "Северном потоке-2"

Дом Усика возле Киева обстреляли

В Сумах во время авиаударов вместе с семьей погиб чемпион Украины

Все новости...
Киев
Метро Киева перевозит пассажиров до 19:00: где и как едет
Киев: во всех районах есть вода, электричество и связь, открыты два моста
Последние новости
09:54
Украина и РФ согласовали эвакуацию шестью "зелеными" коридорами
09:47
Харьков – под контролем ВСУ, на Изюмщине пограничники отбили нападение на блокпост
09:43
Россияне мародёрят, насилуют, убивают: ГСЧС назвала самым сложным районом Бучанский
09:39
Энергодару и соседним селам дают "зеленый коридор" для эвакуации – мэр
09:37
ЗАЭС: "специалисты Минобороны РФ" заявили, что радиационный фон в норме
09:36
Из Бучи и Ворзеля проводят первую эвакуацию – горсовет
09:17
"Борітеся - поборете": ситуация в регионах Украины по состоянию на утро 9 марта
09:15
Британская разведка: ПВО Украины добилась значительных успехов против самолетов РФ
09:07
317 танков и 81 вертолет: потери врага на конец второй недели войны
09:06
Fitch приостанавливает деятельность в России
Все новости...