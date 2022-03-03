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В Киеве – взрывы

Денис КарловскийЧетверг, 3 марта 2022, 03:43
В Киеве – взрывы
Дети прячутся на станции метро "дорогожичи" в Киеве 2 марта от ракетных ударов. фото: getty images

В один момент в ряде областей и городов Украины объявили сигнал воздушной тревоги, а в Киеве услышали взрывы.

Источник: очевидцы с места событий, журналист УП, Укринформ, Дом в Telegram

Детали: В Киеве очевидцы говорят о по меньшей мере 4 взрывах.

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Как утверждают сразу несколько очевидцев, часть взрывов произошла ориентировочно в районе Печерска.

Также очевидцы сообщают о взрывах в Херсоне.

Воздушную тревогу объявили, кроме Киева, в это же время в Николаеве, Львове, Житомире, Ивано-Франковске и Чернигове, Киевской, Волынской, Черкасской, Черновицкой, Кировоградской, Полтавской и Хмельницкой областях.

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Обновлено: Как сообщают в ГСЧС, по состоянию на 4:20 заявок в службу в Киеве не поступало. Следовательно, спасатели не выезжали в столице.

Предыстория:

  • Менее чем за час до начала этой тревоги, российские оккупанты нанесли авиаудары по городу Изюм в Харьковской области, в результате чего погибли 6 человек, двое из которых дети.
  • Киевский городской голова Виталий Кличко вечером 2 марта прокомментировал, что в течение суток снаряды оккупантов попали во дворы нескольких многоэтажек, но пострадавших не было.
  • Российские оккупанты запустили крылатые ракеты по Киеву вечером 2 марта, попав недалеко от железнодорожного вокзала. Украинские ПВО перехватили ракету, которая, вероятно, была нацелена на здание Министерства обороны.

Темы: КиевРосcиявойнаобстрел
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