В Киеве – взрывы

Дети прячутся на станции метро "дорогожичи" в Киеве 2 марта от ракетных ударов. фото: getty images

В один момент в ряде областей и городов Украины объявили сигнал воздушной тревоги, а в Киеве услышали взрывы.

Источник: очевидцы с места событий, журналист УП, Укринформ, Дом в Telegram

Детали: В Киеве очевидцы говорят о по меньшей мере 4 взрывах.

Как утверждают сразу несколько очевидцев, часть взрывов произошла ориентировочно в районе Печерска.

Также очевидцы сообщают о взрывах в Херсоне.

Воздушную тревогу объявили, кроме Киева, в это же время в Николаеве, Львове, Житомире, Ивано-Франковске и Чернигове, Киевской, Волынской, Черкасской, Черновицкой, Кировоградской, Полтавской и Хмельницкой областях.

Обновлено: Как сообщают в ГСЧС, по состоянию на 4:20 заявок в службу в Киеве не поступало. Следовательно, спасатели не выезжали в столице.

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