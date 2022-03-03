По Изюму в Харьковской области нанесли авиаудар: погибшие среди гражданского населения

В Харьковской области по городу Изюм российские оккупанті совершили авиаудары, в результате которого погибли по меньшей мере 6 мирных жителей, двое из которых дети.

Источник: "Суспільне Харків" со ссылкой на заместителя мэра Изюма Владимира Мацокина

Детали: Атака российской авиации началась около полуночи.

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Основной удар пришелся по жилой многоэтажке и частной усадьбе.

Мацокин сообщил, что в частном доме погибли шесть человек, двое из них – дети.

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