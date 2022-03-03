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По Изюму в Харьковской области нанесли авиаудар: погибшие среди гражданского населения

Денис КарловскийЧетверг, 3 марта 2022, 00:21

В Харьковской области по городу Изюм российские оккупанті совершили авиаудары, в результате которого погибли по меньшей мере 6 мирных жителей, двое из которых дети.

Источник: "Суспільне Харків" со ссылкой на заместителя мэра Изюма Владимира Мацокина

Детали: Атака российской авиации началась около полуночи.

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Основной удар пришелся по жилой многоэтажке и частной усадьбе.

Мацокин сообщил, что в частном доме погибли шесть человек, двое из них – дети.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Поздним вечером 2 марта российские оккупанты выпустили крылатые ракеты в штаб территориальной обороны в Харькове.
  • В обед 2 марта российская крылатая ракета попала в здание рядом с помещением горсовета в Харькове, причинив массивные разрушения в центре города.
  • Перед этим российские оккупанты совершили ракетные удары по зданиям Службы безопасности и Нацполиции в центре города. В результате этих обстрелов по меньшей мере 4 человека погибли, еще 9 получили ранения.
  • В ночь на 2 марта продолжались бои и стрельба возле военного госпиталя в Харькове.

Темы: Харьковская областьРосcиявойнаобстрел
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