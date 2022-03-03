США отложили запуск баллистической ракеты — чтобы не обострять отношения с РФ

США отложили испытательный запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III – чтобы не обострять напряжение, возникшее после нападения России на Украину.

Источник: представитель Пентагона Джон Кирби, NYT

Детали: Запуск планировался на этой неделе.

Реклама:

Этот шаг потребовался, чтобы показать, что у США нет намерения участвовать в каких-либо действиях, которые могут быть неправильно поняты или истолкованы. Кирби сказал, что США хотят "продемонстрировать, что являются ответственным ядерным государством".

Также Кирби сказал, что "провокационная риторика Путина (президента России Владимира Путина – ред.) и враждебные изменения в ядерной политике, касающиеся важнейших видов оружия в наших соответствующих арсеналах, неприемлемы".

Что предшествовало: 27 февраля Путин перевел ядерные войска в режим готовности, обосновав такое решение якобы агрессивными высказываниями чиновников стран НАТО. В Пентагоне в ответ на угрозы президента России Владимира Путина заявили, что способны "защитить себя, союзников и партнеров".