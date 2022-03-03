"Укрзализныця" организовано эвакуирует иностранцев, а Россия распространяет фейки – Лещенко

Россияне проводят спецоперацию, чтобы с помощью фейков убедить мир в плохом отношении украинцев к иностранцам и использовать тезисы о расовой дискриминации против Украины.

Источник: член наблюдательного совета государственного акционерного общества "Украинская железная дорога" Сергей Лещенко в Telegram

Прямая речь: "На основании анализа данных Укрзализныци и Центра противодействия дезинформации можно увидеть признаки специальной операции врага, направленной на искажение имиджа Украины. Путем раздувания единичных сообщений совершают вбросы о том, что якобы украинские военные используют иностранцев как "заложников" и "живой щит" или украинские власти осуществляют дискриминацию при эвакуации.

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В действительности Украина максимально способствует эвакуации иностранцев. Укрзализныцей для них организованы эвакуационные коридоры. УЗ формирует иностранные группы для осуществления их перевозки по отдельным вагонам, а на вокзалах работают волонтеры со знанием иностранных языков".

Детали: Лещенко отметил, что единичные случаи бытовых конфликтов с участием иностранцев "неприемлемы" независимо от обстоятельств – и он извинился за них.

Лещенко подчеркнул, что "УЗ осуществляет беспрецедентную по масштабам и героизму гуманитарную миссию эвакуации, численность перевозимых приближается к миллиону граждан", а железнодорожники работают в режиме 24/7, "без выходных, на грани самопожертвования".

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Прямая речь: "Определенные случаи могли произойти и из-за непонимания иностранцами правила УЗ по первоочередной эвакуации женщин и детей – независимо от расы и происхождения.

Распространяя фейки, захватчик стремится добиться снижения поддержки Украины на международной арене. Поэтому призываем граждан нашего государства к бдительности, а иностранную прессу – к пониманию.

Единичные случаи из сотен тысяч историй благополучной эвакуации не должны омрачать мужество украинцев".

Почему это важно: За границей начали появляться видео, на которых якобы в Украине иностранных студентов, в частности африканцев и индусов, сбрасывают с эвакуационных поездов. Есть версия, что фейковые видео распространяют россияне, чтобы дискредитировать украинцев в глазах мира на фоне того, что Запад поддерживает Украину в войне, которую развязала против нее Россия.