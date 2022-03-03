Херсон: россияне создали гуманитарную катастрофу, власти просят о зеленом коридоре

Российские оккупанты устроили осаду Херсона, тем самым создав гуманитарную катастрофу, вместе с тем местные власти просят о создании зеленого коридора, чтобы в город могли завести медикаменты и продукты.

Источник: Региональные корреспонденты украинских СМИ

Детали: По состоянию на 3 марта в Херсоне третий день идет осада, созданная россиянами. Мэрия города заявила о гуманитарной катастрофе. Поэтому местные власти призывают правительство и военных создать зеленый коридор.

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Указывается, что россияне вошли в город 1 марта. Тогда же стали обстреливать жилые дома, автомобили гражданских и местных жителей. По информации региональных корреспондентов, погибли более 40 человек. Речь идет как о бойцах территориальной обороны, так и о местных жителях.

Также 2 марта российские военные сожгли торговый центр "Фабрика". В тот же день они обстреляли мэрию и здание СБУ.

3 марта ночью был слышен запуск градов. Кто именно их запускал неизвестно. Сейчас оккупанты уже заняли здание облгосадминистрации и помещение филиала Суспільного. Когда русские войска ворвались в здание вещателя, работников там не было. Однако в укрытии этого помещения находились жители соседних домов. Их захватчики отпустили. Территорию вокруг помещения они заминировали.

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Кроме того, россияне заблокировали работу Чернобаевской птицефабрики, на которой находятся 3 млн кур. Сейчас там нет света, а работников не допускают к работе, чтобы они покормили птиц.

Владельцы фабрики обещают раздать людям около миллиона яиц, если дороги на фабрику разблокируют.

Также в Голопристанском районе 620 человек с диабетом нуждаются в инсулине. В целом катастрофа с медикаментами наблюдается во всем регионе и в областном центре.

Корреспонденты также отмечают, что российская техника из Крыма не перестает прибывать в регион. Ее оккупанты расставляют между жилыми домами. Сами же военные РФ занимаются грабежом магазинов.

Местные власти призывают жителей быть осторожными и не провоцировать вооруженных людей.

Что предшествовало: По словам городского головы Херсона Игоря Колыхаева, во время визита "вооруженных представителей" в городской совет было договорено о том, как будет функционировать город в условиях оккупации, хотя мэр отрицает, что это были переговоры с российскими оккупантами.

Напомним: