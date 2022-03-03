Чернигов: погибших по меньшей мере 33, работы приостановлены из-за обстрелов

В результате авиационных ударов РФ в Чернигове погибли по меньшей мере 33 человека и 18 травмированы.

Источник: ГСЧС

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Детали: По состоянию на 18:20 из-под завалов изъяты тела 33 погибших, также известно о 18 травмированных.

В связи с мощными обстрелами спасательные работы временно приостановлены.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что в Чернигове из-под завалов изъяты тела 22 погибших в результате российских авиационных ударов.

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