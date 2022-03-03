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Чернигов: погибших по меньшей мере 33, работы приостановлены из-за обстрелов

Катерина ТищенкоЧетверг, 3 марта 2022, 20:15
разрушения в Чернигове, фото ОГА

В результате авиационных ударов РФ в Чернигове погибли по меньшей мере 33 человека и 18 травмированы.

Источник: ГСЧС

Детали: По состоянию на 18:20 из-под завалов изъяты тела 33 погибших, также известно о 18 травмированных.

В связи с мощными обстрелами спасательные работы временно приостановлены.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что в Чернигове из-под завалов изъяты тела 22 погибших в результате российских авиационных ударов.

Предыстория:

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  • 3 марта российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре Чернигова. Многие многоквартирные дома повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия.
  • В ОГА отметили: вблизи нет никаких военных объектов. Рядом находятся больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек.
  • Российская авиация также атаковала две школы в Чернигове и частные дома.

Темы: Черниговвойна
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