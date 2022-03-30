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Армия России нанесла ракетный удар по Днепру

Елена РощинаСреда, 30 марта 2022, 20:32

Российские военные нанесли ракетный удар по городу Днепр – уничтожили нефтебазу.

Источник: городской глава Днепра Борис Филатов и глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук

Прямая речь Филатова: "Похоже, что ракетный удар. Уже есть понимание где и куда".

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Детали: Позже глава облсовета Лукашук сообщил, что вечером две ракеты "попали в нефтебазу, полную топлива, объект уничтожен".

Обломками другой ракеты повреждены еще два бензовоза.

Пострадавших или погибших нет.

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Филатов призвал не публиковать фото с места событий.

Предыстория: 

  • 11 марта по Днепру было три авиаудара: у детского сада, многоквартирного жилого дома, также россияне попали в обувную фабрику. Тогда крылатыми ракетами армия РФ ударила по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску.
  • В ночь на 15 марта российские войска нанесли два ракетных удара по аэропорту города Днепр, разрушив его.
  • Вечером 24 февраля россияне нанесли два ракетных удара по воинской части на окраине Днепра.

УП, обновлено
Темы: Днепрвойна
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