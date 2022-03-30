Армия России нанесла ракетный удар по Днепру
Среда, 30 марта 2022, 20:32
Российские военные нанесли ракетный удар по городу Днепр – уничтожили нефтебазу.
Источник: городской глава Днепра Борис Филатов и глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук
Прямая речь Филатова: "Похоже, что ракетный удар. Уже есть понимание где и куда".
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Детали: Позже глава облсовета Лукашук сообщил, что вечером две ракеты "попали в нефтебазу, полную топлива, объект уничтожен".
Обломками другой ракеты повреждены еще два бензовоза.
Пострадавших или погибших нет.
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Филатов призвал не публиковать фото с места событий.
Предыстория:
- 11 марта по Днепру было три авиаудара: у детского сада, многоквартирного жилого дома, также россияне попали в обувную фабрику. Тогда крылатыми ракетами армия РФ ударила по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску.
- В ночь на 15 марта российские войска нанесли два ракетных удара по аэропорту города Днепр, разрушив его.
- Вечером 24 февраля россияне нанесли два ракетных удара по воинской части на окраине Днепра.
УП, обновлено