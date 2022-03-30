Армия России нанесла ракетный удар по Днепру

Российские военные нанесли ракетный удар по городу Днепр – уничтожили нефтебазу.

Источник: городской глава Днепра Борис Филатов и глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук

Прямая речь Филатова: "Похоже, что ракетный удар. Уже есть понимание где и куда".

Детали: Позже глава облсовета Лукашук сообщил, что вечером две ракеты "попали в нефтебазу, полную топлива, объект уничтожен".

Обломками другой ракеты повреждены еще два бензовоза.

Пострадавших или погибших нет.

Филатов призвал не публиковать фото с места событий.

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