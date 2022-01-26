Посольство США рекомендует американцам покинуть Украину

В посольстве США в Украине опубликовали рекомендации для своих граждан оставить Украину из-за "непредсказуемой" ситуации вокруг российский войск на границах страны.

Источник: сайт посольства

Дословно: "Ситуация с безопасностью в Украине продолжает оставаться непредсказуемой из-за угрозы российских военных действий и может ухудшиться очень быстро. Посольство США упорно просит граждан Штатов рассмотреть возможность отъезда из Украины коммерческими рейсами или частным транспортом".

Детали: В посольстве предлагают также американским гражданам кредит на приобретение билетов на самолеты или другой транспорт в случае, если у них нет на данный момент средств.

Дипломаты попросили американцев, решивших остаться в Украине, зарегистрироваться на сайте посольства в специальном электронном реестре. По их словам, это должно облегчить общение при ухудшении ситуации.

Кроме того, в сообщении советуют следить за международными и украинскими СМИ, а также социальными сетями на случай внезапных военных действий России.

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