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Посольство США рекомендует американцам покинуть Украину

Среда, 26 января 2022, 17:12
Посольство США рекомендует американцам покинуть Украину
Паспорта США для выезда заграницу в пограничном пункте аэропорта. Фото: Getty Images

В посольстве США в Украине опубликовали рекомендации для своих граждан оставить Украину из-за "непредсказуемой" ситуации вокруг российский войск на границах страны.

Источник: сайт посольства

Дословно: "Ситуация с безопасностью в Украине продолжает оставаться непредсказуемой из-за угрозы российских военных действий и может ухудшиться очень быстро. Посольство США упорно просит граждан Штатов рассмотреть возможность отъезда из Украины коммерческими рейсами или частным транспортом".

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Детали: В посольстве предлагают также американским гражданам кредит на приобретение билетов на самолеты или другой транспорт в случае, если у них нет на данный момент средств.

Дипломаты попросили американцев, решивших остаться в Украине, зарегистрироваться на сайте посольства в специальном электронном реестре. По их словам, это должно облегчить общение при ухудшении ситуации.

Кроме того, в сообщении советуют следить за международными и украинскими СМИ, а также социальными сетями на случай внезапных военных действий России.

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Предыстория: 

  • 24 января Госдеп обязал членов семей американских дипломатов вернуться домой из Украины, а также разрешил возвращение в Штаты дополнительного персонала в посольстве в Киеве.
  • Великобритания, Канада и Австралия разрешили вернуться домой части своих сотрудников в посольствах в Украине.
  • В Министерстве иностранных дел Украины назвали такое решение этих четырех стран "преждевременным".
  • На свой день рождения президент Владимир Зеленский записал видео, в котором попросил украинцев не паниковать и заверил, что власть работает над достижением мира.

Украинская правда
Темы: СШАвойнаРосcияоккупация
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