Маск предупредил, что станции Starlink могут стать целями войск РФ
Основатель SpaceX, разработавшей систему спутникового интернета Starlink, Илон Маск предупредил, что станции Starlink могут стать целями русских военных на территории Украины.
Источник: Маск в Twitter
Дословно: "Важное предупреждение: Starlink — единственная нероссийская система связи, которая до сих пор работает в некоторых частях Украины, поэтому высока вероятность того, что она станет целью. Пожалуйста, используйте с осторожностью".
Детали: Маск посоветовал включать Starlink только при необходимости и размещать антенну как можно дальше от людей.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в комментарии к твиту Маска написал: "Конечно. Мы собираемся использовать их для украинцев и после нашей победы".
Что предшествовало:
- Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к американскому бизнесмену Илону Маску с просьбой предоставить Украине доступ к скоростному интернету Starlink. Маск откликнулся и отправил оборудование в Украину.
- 28 февраля первые терминалы Starlink, по словам Федорова, прибыли в Украину.
- Федоров попросил генераторы, которые бы питали станции для спутникового интернета Starlink – через день Маск сообщил, что компания решила проблему.
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