Маск предупредил, что станции Starlink могут стать целями войск РФ
Четверг, 3 марта 2022, 23:05
Основатель SpaceX, разработавшей систему спутникового интернета Starlink, Илон Маск предупредил, что станции Starlink могут стать целями русских военных на территории Украины.
Источник: Маск в Twitter
Дословно: "Важное предупреждение: Starlink — единственная нероссийская система связи, которая до сих пор работает в некоторых частях Украины, поэтому высока вероятность того, что она станет целью. Пожалуйста, используйте с осторожностью".
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Детали: Маск посоветовал включать Starlink только при необходимости и размещать антенну как можно дальше от людей.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в комментарии к твиту Маска написал: "Конечно. Мы собираемся использовать их для украинцев и после нашей победы".
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к американскому бизнесмену Илону Маску с просьбой предоставить Украине доступ к скоростному интернету Starlink. Маск откликнулся и отправил оборудование в Украину.
- 28 февраля первые терминалы Starlink, по словам Федорова, прибыли в Украину.
- Федоров попросил генераторы, которые бы питали станции для спутникового интернета Starlink – через день Маск сообщил, что компания решила проблему.