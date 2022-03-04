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Маск предупредил, что станции Starlink могут стать целями войск РФ

Катерина ТищенкоПятница, 4 марта 2022, 00:05

Основатель SpaceX, разработавшей систему спутникового интернета Starlink, Илон Маск предупредил, что станции Starlink могут стать целями русских военных на территории Украины.

Источник: Маск в Twitter

Дословно: "Важное предупреждение: Starlink — единственная нероссийская система связи, которая до сих пор работает в некоторых частях Украины, поэтому высока вероятность того, что она станет целью. Пожалуйста, используйте с осторожностью".

Детали: Маск посоветовал включать Starlink только при необходимости и размещать антенну как можно дальше от людей.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в комментарии к твиту Маска написал: "Конечно. Мы собираемся использовать их для украинцев и после нашей победы".

Что предшествовало:

  • Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к американскому бизнесмену Илону Маску с просьбой предоставить Украине доступ к скоростному интернету Starlink. Маск откликнулся и отправил оборудование в Украину.
  • 28 февраля первые терминалы Starlink, по словам Федорова, прибыли в Украину.
  • Федоров попросил генераторы, которые бы питали станции для спутникового интернета Starlink – через день Маск сообщил, что компания решила проблему.

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Темы: интернетИлон Маск
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