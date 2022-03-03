Маск предупредил, что станции Starlink могут стать целями войск РФ

Основатель SpaceX, разработавшей систему спутникового интернета Starlink, Илон Маск предупредил, что станции Starlink могут стать целями русских военных на территории Украины.

Источник: Маск в Twitter

Дословно: "Важное предупреждение: Starlink — единственная нероссийская система связи, которая до сих пор работает в некоторых частях Украины, поэтому высока вероятность того, что она станет целью. Пожалуйста, используйте с осторожностью".

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Детали: Маск посоветовал включать Starlink только при необходимости и размещать антенну как можно дальше от людей.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в комментарии к твиту Маска написал: "Конечно. Мы собираемся использовать их для украинцев и после нашей победы".

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