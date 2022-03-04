"Если будет взрыв – это конец всем. Конец Европе" – Зеленский о ЗАЭС
Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских лидеров не допустить "конца Европы" из-за угрозы взрыва на атомной станции в Энергодаре Запорожской области.
Источник: видеообращение Зеленского
Прямая речь: "Европа должна проснуться.
Горит самая большая атомная станция Европы, прямо сейчас.
Российские танки расстреливают атомные блоки. Это танки, оборудованные тепловизорами, то есть они знают, куда стреляют. Они готовились к этому.
Обращаюсь ко всем… кто знает слово Чернобыль…
Россия хочет это повторить и уже повторяет, но в 6 раз больше.
Европейцы, проснитесь, пожалуйста. Говорите своим политикам: русские войска обстреливают атомную станцию в Украине. Запорожскую атомную станцию…"
"Мы всех предупреждаем: ни одно государство никогда не обстреливало атомные энергоблоки.
Это впервые в нашей истории, в истории человечества, государство-террорист прибегло и к ядерному террору.
Российские пропагандисты угрожали засыпать мир ядерным пеплом. Теперь это не угроза – это реальность.
Надо остановить русских военных немедленно.
Кричите своим политикам: Украина – это 15 атомных блоков.
Если будет взрыв – это конец всем. Конец Европе. Это эвакуация Европы.
Только немедленные действия Европы могут приостановить российские войска.
Не допустите гибели Европы от крушения на атомной станции".
Напомним: На Запорожской АЭС пожар из-за обстрелов россиян. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что если ЗАЭС взорвется, то последствия будут в 10 раз страшнее Чернобыля.
На Запорожскую АЭС ворвались "кадыровцы", внутри идет бой с нацгвардейцами.