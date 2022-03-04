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"Если будет взрыв – это конец всем. Конец Европе" – Зеленский о ЗАЭС

Пятница, 4 марта 2022, 03:10
Если будет взрыв – это конец всем. Конец Европе – Зеленский о ЗАЭС
Владимир Зеленский, фото Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских лидеров не допустить "конца Европы" из-за угрозы взрыва на атомной станции в Энергодаре Запорожской области.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Европа должна проснуться.

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Горит самая большая атомная станция Европы, прямо сейчас.

Российские танки расстреливают атомные блоки. Это танки, оборудованные тепловизорами, то есть они знают, куда стреляют. Они готовились к этому.

Обращаюсь ко всем… кто знает слово Чернобыль…

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Россия хочет это повторить и уже повторяет, но в 6 раз больше.

Европейцы, проснитесь, пожалуйста. Говорите своим политикам: русские войска обстреливают атомную станцию в Украине. Запорожскую атомную станцию…"

"Мы всех предупреждаем: ни одно государство никогда не обстреливало атомные энергоблоки.

Это впервые в нашей истории, в истории человечества, государство-террорист прибегло и к ядерному террору.

Российские пропагандисты угрожали засыпать мир ядерным пеплом. Теперь это не угроза – это реальность.

Надо остановить русских военных немедленно.

Кричите своим политикам: Украина – это 15 атомных блоков.

Если будет взрыв – это конец всем. Конец Европе. Это эвакуация Европы.

Только немедленные действия Европы могут приостановить российские войска.

Не допустите гибели Европы от крушения на атомной станции".

Напомним: На Запорожской АЭС пожар из-за обстрелов россиян. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что если ЗАЭС взорвется, то последствия будут в 10 раз страшнее Чернобыля.

На Запорожскую АЭС ворвались "кадыровцы", внутри идет бой с нацгвардейцами.

Темы: АЭСЗапорожская областьЗеленский
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