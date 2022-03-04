Пожар на Запорожской АЭС ликвидирован – ГСЧС

Пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской атомной электростанции в Энергодаре ликвидирован.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины

Дословно: "Запорожская область. В 06:20 пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в г. Энергодар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет".

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