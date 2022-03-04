Пожар на Запорожской АЭС ликвидирован – ГСЧС
Пятница, 4 марта 2022, 06:36
Пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской атомной электростанции в Энергодаре ликвидирован.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины
Дословно: "Запорожская область. В 06:20 пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в г. Энергодар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет".
Этому предшествовало:
- Ядерная безопасность на Запорожской АЭС была нарушена, реакторы оказались в опасности из-за обстрелов российских военных и пожара.
- Пожарных не допускали на тушение пожара, возникшего в результате боев, но позже допустили.
- Президент Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу и заявил, что никто никогда не обстреливал атомные электростанции, россияне шантажируют взрывом и миру грозит глобальная катастрофа.
- В Энергодаре – 6 энергоблоков, в то время как на Чернобыльской АЭС в 1986 году взорвался один. Всего в Украине 15 атомных блоков.
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